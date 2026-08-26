Reconocimiento al trabajo de los vacunadores en su día

Cada 26 de agosto se conmemora en la Argentina el Día Nacional del Vacunador y de la Vacunadora, en homenaje al nacimiento del doctor Albert Sabin, creador de la vacuna oral contra la poliomielitis. En este marco, el Consejo de Salud Municipal, a través de la Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones, reconoció al personal de los vacunatorios del Partido de Olavarría.

Desde el área de salud municipal remarcaron la importancia de mantener al día los esquemas del Calendario Nacional de Vacunación para prevenir enfermedades en todas las etapas de la vida y proteger a la comunidad mediante la inmunidad colectiva.

Integrantes del equipo de salud de la ciudad expusieron sus experiencias de trabajo cotidiano en el sistema público. Romina y Andrea, del Banco de Leche, destacaron la labor diaria en el acompañamiento a las familias. Mirta, enfermera del CAPS N° 18, señaló el seguimiento que realizan desde la Atención Primaria de la Salud con concientización y salidas al territorio. Por su parte, Joaquina se refirió al estricto control de la cadena de frío desde la recepción del insumo hasta su distribución en los Centros de Atención Primaria. Asimismo, María, enfermera del Vacunatorio del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”, explicó las tareas de prevención en escuelas e instituciones, mientras que Eugenia resaltó la gratuidad y el acceso libre a las dosis en el sistema de salud público.

Por otro lado, el Municipio de Olavarría recordó que se encuentra disponible un micrositio informativo en su plataforma web oficial. Los vecinos pueden consultar el calendario vigente, resolver dudas, acceder a la lista de vacunatorios y comunicarse mediante el chatbot MIO al 2284 22-9029 o a través del sitio web MiOlava.olavarria.gov.ar.