El Municipio acompaña a los seleccionados juveniles de fútbol y básquet en torneos provinciales

El Municipio de Olavarría brindó asistencia y acompañamiento a los representativos juveniles locales de fútbol y básquet durante sus recientes participaciones en competencias provinciales y regionales.

En la disciplina de fútbol, los combinados Sub-13 y Sub-15 compitieron en el Torneo de Selecciones 2026 de la Federación Bonaerense Pampeana. Para disputar los encuentros del certamen, las delegaciones olavarrienses se trasladaron a Bahía Blanca y Tres Arroyos.

En básquet, la selección masculina Sub-15 concluyó en la quinta posición del Campeonato Provincial de la categoría, tras medirse ante Zárate-Campana, Mar del Plata, La Plata, Bahía Blanca y Chivilcoy. En simultáneo, el seleccionado femenino Sub-15 participó del torneo zonal disputado en Tandil.

La ayuda oficial a las delegaciones estuvo centrada en garantizar los traslados y la logística para facilitar la presencia de los deportistas olavarrienses en las distintas sedes.