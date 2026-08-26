Tasa para Parques Eólicos: Se debate la ordenanza preparatoria en el Concejo Deliberante

El proyecto impulsado por el intendente Maximiliano Wesner para establecer un marco tributario específico para la generación de energía eléctrica de fuentes eólicas tendrá un nuevo capítulo este jueves 27 de agosto, cuando sea considerado en una Sesión Especial Preparatoria del Honorable Concejo Deliberante de Olavarría.

La iniciativa figura en el Orden del Día de la sesión convocada para las 9:00, bajo el Expediente 1917/26 del Departamento Ejecutivo, correspondiente a una Ordenanza Preparatoria, y fue recaratulado como 208/26 H.C.D.

Se trata del mismo proyecto que En Línea Noticias había analizado en junio, cuando tomó estado parlamentario y comenzó su recorrido por las comisiones del cuerpo deliberativo.

El proyecto propone crear un régimen tributario específico para la actividad de generación de energía eléctrica mediante fuentes eólicas y establece como base imponible de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (TISH) la cantidad de aerogeneradores instalados en cada parque. El monto fijado es de US$ 5.200 anuales por cada aerogenerador, que se convertirían a pesos según el tipo de cambio vendedor del Banco Nación correspondiente al día hábil anterior al vencimiento o al pago.

La propuesta también contempla que el número de aerogeneradores se determine a partir de la documentación técnica incorporada a los expedientes municipales de construcción y habilitación. El esquema, además, establece que los nuevos equipos que se incorporen a los parques pasarán a integrar automáticamente la base imponible.

Uno de los aspectos centrales del proyecto es que el monto no se determina en función de la facturación, la potencia instalada, el factor de carga o la energía efectivamente generada. El texto establece expresamente que se computarán las unidades físicas instaladas, independientemente de esas variables.

En el análisis realizado por este medio al momento del ingreso del proyecto se había advertido, además, que el expediente no incorporaba una proyección de recaudación ni un informe técnico que explicara cómo se determinó específicamente el valor de US$ 5.200 por aerogenerador. Tampoco detallaba cuánto tributan actualmente los parques eólicos bajo la normativa vigente, por lo que no permitía establecer si el nuevo esquema implicaría una mayor o menor presión fiscal.

El proyecto incorpora, como contrapartida, un régimen de estabilidad o previsibilidad tributaria por diez años para los establecimientos alcanzados. De acuerdo con el texto, durante ese período el Municipio no podría incrementar la carga tributaria total de esos establecimientos por encima del valor real vigente al momento de iniciar el beneficio.

Ahora, con su incorporación al Orden del Día de la Sesión Especial Preparatoria, la iniciativa da un paso más dentro de su recorrido legislativo. El documento difundido por el Concejo no implica todavía la aprobación de la tasa ni habilita a afirmar que el Municipio ya esté cobrando los US$ 5.200 por aerogenerador: lo que confirma es que el expediente será puesto a consideración del cuerpo deliberativo en esta nueva instancia.