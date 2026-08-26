El Concejo Deliberante Estudiantil 2026 tuvo su primera sesión: los proyectos aprobados

Este miércoles se llevó a cabo en el recinto de sesiones del Centro de Convenciones Olavarría (CCO) la primera sesión del Honorable Concejo Deliberante Estudiantil 2026, con la participación de estudiantes de distintos establecimientos educativos del partido.

La jornada comenzó siendo presidida por Theo Mazzei Ferro, de la Escuela Secundaria N° 10, acompañado por el secretario Lucio de Lotto, del Instituto Privado Sierras Bayas. Durante el desarrollo de la sesión, las autoridades fueron rotando con el objetivo de que más concejales y concejalas estudiantiles pudieran vivir la experiencia de conducir el debate parlamentario y la sanción de los proyectos.

En primer término, el cuerpo aprobó un proyecto de ordenanza presentado por la Escuela Secundaria N° 7 que propone la creación del programa «Construcción Ciudadana en Acción» y de la actividad anual «Municipio Juvenil por un Día», destinada a que representantes del Honorable Concejo Deliberante Estudiantil puedan participar de la gestión municipal junto a autoridades del Departamento Ejecutivo, con fines exclusivamente formativos.

Posteriormente, se aprobó una resolución impulsada por la Escuela Alfa y Omega solicitando el relevamiento y control integral de las rampas de accesibilidad existentes en el partido de Olavarría.

En la misma temática, fue sancionada una resolución presentada por el CFI N°1 que solicita la construcción de rampas de accesibilidad en las inmediaciones de la institución educativa.

También recibió aprobación una resolución elaborada por estudiantes de Casa de María, mediante la cual se solicita al Departamento Ejecutivo la construcción de rampas en las esquinas aledañas al establecimiento, la señalización de la senda peatonal y la colocación de cartelería vial.

Asimismo, el Honorable Concejo Deliberante Estudiantil aprobó una comunicación presentada por el Colegio San Antonio de Padua para la creación de un programa escolar de donación de sangre que contemple el desarrollo de una campaña anual en una escuela secundaria, en articulación con los centros de estudiantes.

Durante la sesión también se sancionó una resolución impulsada por la Escuela Secundaria N° 20 Extensión La Moderna solicitando la creación de un dispositivo itinerante de atención primaria de la salud que funcione como extensión de la sala de la localidad, mediante visitas periódicas al paraje.

Finalmente, el cuerpo aprobó una resolución presentada por el Colegio Santa Teresa de Colonia Hinojo solicitando la colocación de nuevas luminarias sobre el Camino de los Pueblos.

De acuerdo con lo establecido por la Ordenanza N° 4924/22, los proyectos aprobados en el Honorable Concejo Deliberante Estudiantil deberán ingresar como iniciativas formales al Honorable Concejo Deliberante para su tratamiento durante el siguiente período legislativo.

Los proyectos restantes serán abordados en una segunda sesión, prevista para el próximo 9 de septiembre.