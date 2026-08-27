La Provincia adhirió al régimen nacional de empleo protegido para personas con discapacidad

La provincia de Buenos Aires adhirió al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad, luego de que la Legislatura bonaerense aprobara en forma definitiva el proyecto presentado por la senadora radical Nerina Neumann.

La adhesión incorpora al ámbito provincial las disposiciones de la Ley Nacional 26.816 y su decreto reglamentario, que establecen diferentes modalidades de empleo protegido para personas con discapacidad.

El régimen contempla tres alternativas.

Una de ellas son los Talleres Protegidos Especiales para el Empleo (TPEE), destinados a que las personas incorporen y mantengan competencias laborales de acuerdo con las posibilidades de cada trabajador y las demandas del mercado. Las jornadas pueden extenderse entre cuatro y ocho horas diarias.

También están los Talleres Protegidos de Producción (TPP), que desarrollan actividades productivas, comerciales o de servicios para el mercado. En estos espacios se contempla el empleo remunerado y servicios destinados a la adaptación laboral y social de los trabajadores.

La tercera modalidad son los Grupos Laborales Protegidos (GLP), que funcionan dentro de empresas públicas o privadas y están integrados por trabajadores con discapacidad. Las empresas deben proporcionar asistencia técnica y capacitación, con el objetivo de facilitar eventualmente el acceso de los trabajadores a empleos formales fuera del régimen protegido.

Los Talleres Protegidos Especiales para el Empleo y los Talleres Protegidos de Producción podrán ser administrados por organismos públicos o por entidades privadas sin fines de lucro que tengan personería jurídica.

Según explicó Neumann después de la sanción, la adhesión busca ampliar las posibilidades de acceso al trabajo para personas con discapacidad y fortalecer el funcionamiento de los Talleres Protegidos en la provincia.

La normativa también vincula estas políticas con las garantías establecidas en el artículo 36 inciso 5 de la Constitución bonaerense y con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.

Con la aprobación legislativa, Buenos Aires queda incorporada al régimen nacional que establece el marco para el desarrollo del empleo protegido y las distintas alternativas de inserción laboral para personas con discapacidad.