González fustigó a Galli por sus dichos sobre el endeudamiento: “Lo invito a que converse con cualquier trabajador”

El concejal de la UCR Francisco González salió al cruce de las declaraciones del exintendente Ezequiel Galli, quien afirmó “no creo que la gente se esté endeudando para comer”. El edil radical cuestionó la mirada del exjefe comunal sobre la situación económica que atraviesan los vecinos.

A través de sus redes sociales, González sostuvo que las declaraciones de Galli evidencian un alejamiento de la realidad cotidiana de los trabajadores y planteó: “Esto pasa cuando estás alineado a un modelo y terminás diciendo cualquier cosa totalmente alejada de la realidad”.

En ese sentido, el concejal radical invitó al exintendente a tomar contacto directo con trabajadores para conocer sus dificultades económicas. “Lo invito al ex intendente a que se acerque a conversar con cualquier trabajador para conocer cómo transita su mes y cómo está su situación económica”, expresó González.

La crítica se produjo luego de que Galli realizara esas declaraciones durante una entrevista en Desayuno con Noticias, al ser consultado sobre la situación económica de los argentinos y el nivel de endeudamiento de las familias.

Pero González también amplió su cuestionamiento y apuntó tanto contra la actual gestión municipal de Maximiliano Wesner como contra la administración que encabezó Galli.

“Nuevamente queda en claro que ni la gestión municipal actual ni la anterior han logrado dar respuesta a las demandas de nuestros vecinos. Están completamente alejados de la realidad, cargados de ideología y sin un proyecto concreto. Nos merecemos algo mejor!!!”, afirmó el concejal de la UCR.

De esta manera, González ubicó sus críticas en un doble sentido: por un lado, cuestionó particularmente a Galli por su apreciación sobre el endeudamiento de las familias; por otro, volvió a marcar diferencias tanto con el gobierno municipal actual como con la anterior administración.