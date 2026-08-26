El exintendente de Olavarría y actual jefe de Asesores del ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, Ezequiel Galli, aseguró que no cree la población argentina se esté endeudando para poder alimentarse y defendió las políticas implementadas por el Gobierno de Javier Milei.

La definición surgió durante una entrevista con la periodista Claudia Bilbao en Radio M, cuando fue consultado acerca de la situación económica y de las dificultades que atraviesan muchas familias. “No, yo no creo que la gente se esté endeudando para comer”, respondió Galli.

El exintendente reconoció que se trata de una realidad difícil de dimensionar en un país de casi 50 millones de habitantes, aunque sostuvo que, desde su perspectiva, los sectores que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad están siendo contenidos por la actual administración nacional.

“Los que peor están, que son los indigentes y los que están muy por debajo de la línea de la pobreza, están muy contenidos por este gobierno”, afirmó.

En ese sentido, Galli destacó especialmente la tarea de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Como parte de su argumento, sostuvo que durante gobiernos anteriores quienes recibían asistencia estatal debían entregar una parte del beneficio a intermediarios y que actualmente perciben la totalidad de la ayuda.

El dirigente también remarcó que los beneficiarios ya no tendrían que participar de movilizaciones como condición para acceder a esos recursos. “¿Hubo un cambio? Y yo creo que sí”, sostuvo durante la entrevista.

La periodista le planteó entonces la diferencia entre el discurso del Gobierno nacional y aquello que puede observarse al recorrer las calles de Olavarría. Frente a ese planteo, Galli ratificó su respaldo al rumbo de la administración de Milei y aclaró que no se trata, según sus palabras, de una cuestión de simple alineamiento político.

“Encolumnado no. Estoy convencido”, afirmó. Y agregó: “Todo lo que no sea populismo en Argentina, yo creo que es lo que le va a hacer bien al país. Con el populismo nos hizo mucho daño”.

Sobre el final del intercambio, y ante la pregunta acerca de cuánto tiempo puede soportar la sociedad el actual escenario, Galli volvió a defender el proyecto del Gobierno nacional y señaló que tanto él como Santilli trabajan para acompañarlo.

“Nosotros vamos a apoyar este proyecto, yo personalmente, y lo ha hecho Diego Santilli”, sostuvo, antes de insistir en que su posición responde a la convicción de que las medidas adoptadas son beneficiosas para la Argentina.