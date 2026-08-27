Alicia Fernanda Wiersma (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 26 de agosto de 2026 a los 54 años.

Su mamá Nora Paulina Schilereff, sus hermanos Nora María, Omar, María Alejandra, Silvina Soledad y Paola Andrea, sus sobrinos Jesica, Joaquín, Eliana, Emiliano, Rocío, Nicolás, Lautaro, Yamil y Thiago, y sus amigos Sonia Cervino, Jenifer Arias, Marisú Molinate, Marcelo y Marita Carballo, Stella, Laurita, Betiana y Emilce participan su fallecimiento.

No se realiza velatorio. Sus restos serán cremados en el Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar, previa realización del responso.

Nacida en Olavarría, era comerciante y vecina del barrio Bancario 1. Service adherido a Coopelectric.