Hallaron una moto abandonada en la vía pública y buscan a su dueño

Personal del Comando de Patrullas de Olavarría secuestró una motocicleta que se encontraba abandonada en la intersección de las calles Mitre e Independencia, tras recibir un llamado de alerta al 911.

Se trata de un motovehículo marca Motomel, modelo Skua de 150 cc, de color rojo y blanco, con dominio A055ESR.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia del rodado y consultaron los datos con la central del 911, resultado que no arrojó pedido de secuestro activo. Al no localizar al propietario en la zona, procedieron al traslado del vehículo a la sede de la Comisaría Primera, donde permanece en depósito.

Las actuaciones caratuladas como «Hallazgo» quedaron a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 de Olavarría.

Desde la dependencia policial solicitaron a quien acredite la titularidad del motovehículo que se acerque a la Comisaría Primera con la documentación correspondiente, de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 13:00.