Avanzan las obras para mejorar el abastecimiento de agua en cinco barrios

El Municipio de Olavarría avanza con la construcción de una cañería de impulsión sobre avenida Alberdi, una obra de infraestructura que tiene como objetivo mejorar las condiciones de abastecimiento de agua en distintos sectores de la ciudad.

Actualmente, las tareas se desarrollan en inmediaciones del cruce de avenida Alberdi y avenida Avellaneda, donde se ejecuta un nuevo tramo de la cañería. Esta infraestructura permitirá, en una instancia posterior, su conexión con pozos de extracción de agua proyectados para ese sector.

La obra contempla en esta etapa la colocación de más de 600 metros de cañería, que serán interconectados con la infraestructura ejecutada durante la primera etapa. El sistema posteriormente se empalmará con la red de distribución de agua existente en la zona de avenida Alberdi y avenida Del Valle.

De acuerdo con la información difundida por el Municipio, la intervención permitirá reforzar el abastecimiento y mejorar la calidad del servicio en los barrios Pickelado, Alberdi, Coronel Dorrego, Pueblo Nuevo y Acupo III.

La obra se ejecuta con recursos provenientes del Fondo de Obras de Infraestructura (FOI), establecido mediante la Ordenanza Municipal 3502/11.

La intervención forma parte de las obras de infraestructura destinadas a fortalecer el sistema de abastecimiento de agua de Olavarría y mejorar su capacidad para responder a la demanda de los distintos sectores de la ciudad.