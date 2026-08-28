Ernesto Vignau en CoNverSo: “Hay que volver a proyectar a largo plazo”

El ingeniero Ernesto Vignau, titular de Visán Ingeniería, consideró que la sociedad actual está atravesada por la inmediatez y planteó la necesidad de recuperar la capacidad de pensar y planificar a largo plazo.

Durante su participación en CoNverSo, Vignau vinculó esa mirada con la propia lógica de la construcción, una actividad que obliga a proyectar, planificar y pensar en el futuro.

Consultado sobre si las sociedades actuales dejaron de pensar a largo plazo, fue contundente: “Sí, se vive en la inmediatez y el apuro, lo cual es una lástima”.

Para el ingeniero, esa situación también contrasta con las características que observa en la ciudad en la que desarrolló buena parte de su trayectoria.

“Olavarría es una ciudad extremadamente pujante y con un empuje que no se ve en muchos lados, pero hay que volver a proyectar a largo plazo”, señaló.

La reflexión apareció hacia el final de una entrevista en la que Vignau repasó más de cuatro décadas vinculadas a la construcción, desde sus primeros años como estudiante de Ingeniería en Construcciones hasta la actualidad al frente de Visán Ingeniería.

Para el empresario, la planificación constituye además una herramienta necesaria para atravesar los cambios económicos y sostener los proyectos en el tiempo. Una mirada que, en su caso, está directamente vinculada con una actividad en la que una obra puede comenzar mucho antes de que sus resultados sean visibles.