El Municipio anunció un plan para plantar 1.000 árboles y abrió un registro para solicitar arbolado

La Municipalidad de Olavarría puso en marcha un Plan de Forestación Urbana que contempla la plantación de 1.000 árboles y habilitó un Registro de Demanda de Arbolado para que vecinos puedan solicitar ejemplares para sus cuadras, veredas o barrios.

La iniciativa es impulsada por el Vivero Forestal Municipal junto con distintas áreas del gobierno local y busca dar respuesta a una demanda histórica vinculada al arbolado urbano.

La inscripción se realiza a través de Mi Olava. Los interesados deberán ingresar con su usuario, acceder al apartado “Actividades” y completar el formulario correspondiente. Allí también se encuentra la información sobre la propuesta y las demás actividades disponibles.

Según informó el Municipio, los pedidos no serán atendidos únicamente por orden de inscripción. La priorización de las solicitudes se realizará de acuerdo con las necesidades de cada barrio, tomando como referencia un estudio elaborado previamente por la administración municipal.

De esta manera, el gobierno local busca avanzar con una política de forestación que permita incrementar la cantidad de árboles en distintos sectores de la ciudad y, al mismo tiempo, orientar la distribución de los ejemplares hacia las zonas que presentan mayor déficit de arbolado.