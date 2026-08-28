Salud mental: las internaciones crecieron 42% desde 2023 y las provincias advierten por el aumento de la demanda

Ph: Hospital de Hinojo – Ilustración

La demanda de atención en salud mental continúa creciendo en el sistema público argentino. Según el Segundo Informe Federal de Salud Mental, presentado en el Senado de la Nación, las consultas ambulatorias aumentaron un 23% durante el último año, mientras que las internaciones se incrementaron un 42% entre 2023 y 2026.

El relevamiento fue coordinado por la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) y reunió información aportada por las máximas autoridades de salud mental de distintas provincias. Las jurisdicciones incluidas representan, en conjunto, el 70,85% de la población argentina.

Uno de los principales indicadores del informe es precisamente el crecimiento de las internaciones. El incremento acumulado entre 2023 y 2026 alcanzó el 42%, mientras que solo durante el último año la suba fue del 12%. En paralelo, las consultas ambulatorias por problemas vinculados a la salud mental crecieron 23% en los últimos 12 meses.

Mayor demanda en niños y adolescentes

La presión sobre el sistema también alcanza a niñas, niños y adolescentes. En este segmento, las autoridades sanitarias observan un crecimiento significativo de la demanda.

En la provincia de Buenos Aires, el ministro de Salud Nicolás Kreplak señaló que las internaciones por motivos de salud mental de menores de 18 años aumentaron 110% entre 2019 y 2025.

El funcionario también indicó que durante 2025 las muertes por suicidio en territorio bonaerense superaron a las provocadas por accidentes viales y homicidios combinados, y reclamó una mayor intervención del Estado nacional.

Otro de los cambios señalados en el informe está relacionado con el perfil de quienes llegan al sistema público. Las autoridades provinciales detectaron un aumento de personas que perdieron la cobertura de obras sociales o empresas de medicina prepaga y pasaron a requerir atención estatal.

Más dispositivos, pero una demanda que no deja de crecer

El aumento de las internaciones y consultas se produce pese a la ampliación de la oferta pública de atención. Según el relevamiento, las 14 jurisdicciones analizadas cuentan con dispositivos de salud mental en el primer nivel de atención y disponen de internaciones en hospitales generales.

Entre 2021 y 2026 se incorporaron al menos 388 nuevas camas específicas de salud mental en hospitales generales. Además, 13 de las 14 provincias relevadas informaron ampliaciones de camas de internación y de sus redes comunitarias.

También se desarrollaron equipos territoriales, centros de día, viviendas asistidas y dispositivos destinados al abordaje de los consumos problemáticos.

Sin embargo, el crecimiento de la infraestructura no logró acompañar completamente el incremento de la demanda. Las autoridades provinciales advierten que los sistemas públicos se encuentran cada vez más exigidos y que existen dificultades para completar equipos con profesionales de algunas disciplinas consideradas críticas.

“La demanda creció y los sistemas públicos están cada vez más exigidos”, sostuvo Kreplak durante la presentación del informe.

El ministro bonaerense planteó además que el debate debe centrarse en ampliar la capacidad de atención y reclamó la implementación de un Plan Nacional de Salud Mental.

Entre las principales necesidades planteadas aparecen una mayor inversión, ampliación de infraestructura y recursos humanos, fortalecimiento de la red pública, acceso a medicamentos y una mejora en la producción de información epidemiológica.

Las provincias también reclamaron recuperar una coordinación efectiva entre Nación, provincias y municipios, con una estrategia federal capaz de responder al crecimiento sostenido de la demanda.

Fuente: Agencia DIB.