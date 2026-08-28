Hemodinamia: presentaron al nuevo responsable y se anunció un plan que incluye el traslado de pacientes a Azul

Víctor Bernardi, el nuevo prestador de Hemodinamia – Ph: Diario El Tiempo

El nuevo responsable del servicio de Hemodinamia del Hospital Municipal fue presentado este viernes durante una reunión realizada en el ámbito hospitalario, donde también se informó el esquema previsto para la transición.

Se trata del médico Víctor Bernardi, integrante del grupo Interventional Cardiology, que tiene a su cargo el servicio de Hemodinamia del Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos de Azul.

La presentación se produjo después de un proceso licitatorio sobre el cual el Municipio mantuvo un estricto silencio. Desde que comenzó a avanzar la Licitación Pública 16/2026, la administración municipal no difundió información sobre sus distintas etapas, las ofertas recibidas ni la identidad del futuro prestador.

Ahora, de acuerdo con la información que pudo reconstruir En Línea Noticias, el nuevo operador comenzará a prestar el servicio el 17 de octubre, fecha en la que finalizará la prestación de CICO, institución que estuvo al frente de Hemodinamia en Olavarría durante más de tres décadas.

Un período de transición con derivaciones a Azul

El director del Hospital Municipal presentó al nuevo prestador en una reunión realizada este viernes.

El inicio del nuevo operador no significará que el servicio pueda funcionar inmediatamente en las nuevas condiciones previstas. La puesta en marcha requerirá obras, habilitaciones y la instrumentación de convenios con las obras sociales, entre otros pasos necesarios.

Es durante ese período cuando se aplicaría el plan de contingencia informado este viernes.

Mientras el nuevo servicio no se encuentre operativo en Olavarría, el esquema contempla que los pacientes que necesiten una intervención de Hemodinamia sean trasladados a Azul.

Según pudo reconstruir este medio, la Municipalidad será la encargada de afrontar la logística de esos traslados, incluyendo la disponibilidad de ambulancias y los recursos necesarios del Hospital Municipal.

La situación adquiere especial relevancia frente a pacientes que requieran atención de urgencia y procedimientos de alta complejidad. En particular, el esquema deberá contemplar la respuesta ante cuadros cardiovasculares que requieran una intervención inmediata.

El tiempo que demande completar las obras, las habilitaciones y los acuerdos con las obras sociales será determinante para establecer cuánto se extenderá este esquema de contingencia.

CICO seguirá hasta el 17 de octubre

La salida de CICO de Hemodinamia había sido anticipada por En Línea Noticias el pasado 22 de julio, cuando se informó que la institución no se había presentado a la Licitación Pública 16/2026, pese a haber adquirido el pliego.

CICO lleva más de 30 años vinculado al servicio de Hemodinamia del Hospital Municipal y continuará al frente de la prestación hasta el 17 de octubre.

El nuevo proceso contempla una concesión de largo plazo y establece distintas obligaciones para el futuro prestador, entre ellas la construcción y puesta en funcionamiento de una nueva sala de Hemodinamia y la prestación del servicio durante las 24 horas.

Frente al escenario que se plantea para la transición, también surgió la posibilidad de extender durante algunos meses el vínculo con CICO, con el objetivo de evitar o reducir el período en el que los pacientes deberían ser derivados a Azul.

Por el momento, esa alternativa no fue confirmada oficialmente.

El proceso bajo análisis del Concejo Deliberante

La licitación también se encuentra bajo análisis del Concejo Deliberante de Olavarría, que solicitó informes vinculados con el proceso.

Según pudo saber En Línea Noticias, hasta las últimas horas la documentación requerida por el cuerpo legislativo no había sido entregada.

Entre los aspectos que deberán ser precisados se encuentran las características del procedimiento de adjudicación, la cantidad de oferentes que participaron, las condiciones establecidas para el nuevo prestador y el alcance de las obligaciones que deberá asumir durante la transición.

La cuestión también adquiere relevancia porque, según pudo reconstruir este medio, el proceso habría contado con un único oferente. Este aspecto forma parte de los puntos que deberán ser analizados a partir de la documentación solicitada por el Concejo.

Así, el 17 de octubre aparece como una fecha clave para el servicio de Hemodinamia: ese día finalizará la etapa de CICO y comenzará una nueva etapa que tendrá como principal desafío garantizar la atención de los pacientes mientras se completa la puesta en funcionamiento del nuevo servicio en Olavarría.

Por ahora, el plan previsto para ese período contempla una alternativa concreta: trasladar a Azul a los pacientes que necesiten intervenciones de Hemodinamia, con recursos y logística a cargo de la Municipalidad.