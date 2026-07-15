Contrato por 15 años y una nueva sala: qué deberá hacer la empresa que se quede con el servicio de Hemodinamia

La futura concesión del servicio de Hemodinamia del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” implicará para la empresa adjudicataria una serie de exigencias que van mucho más allá de la prestación médica.

En el marco de la Licitación Pública N° 16/2026, el pliego elaborado por la Municipalidad de Olavarría establece que quien resulte seleccionado deberá realizar inversiones en infraestructura, sumar equipamiento de última generación, garantizar cobertura permanente y cumplir con rigurosos estándares técnicos y sanitarios.

La concesión tendrá una duración de 15 años, con posibilidad de una prórroga por dos años, plazo durante el cual la empresa deberá sostener la prestación del servicio y afrontar todas las inversiones necesarias para su funcionamiento.

Construir una nueva unidad de Hemodinamia

Uno de los principales compromisos será la construcción de una nueva sala dentro del Hospital Municipal. El pliego establece una superficie mínima de 200 metros cuadrados y dispone que el Municipio cederá el espacio físico donde deberá levantarse la unidad, mientras que la totalidad de la obra civil quedará a cargo del concesionario.

La nueva unidad deberá contar, entre otros espacios, con una sala de procedimientos, sala de control para médicos y técnicos, áreas de preparación y recuperación de pacientes, vestuarios y sanitarios para el personal, sala de equipos técnicos, depósito de insumos médicos y farmacéuticos, área de esterilización, oficinas administrativas, sala de reuniones médicas y un acceso exclusivo para ambulancias que permita el ingreso rápido de pacientes críticos.

Asimismo, la construcción deberá ajustarse a todas las normas nacionales y provinciales vigentes para salas de Hemodinamia, contemplando instalaciones especiales, condiciones de bioseguridad, protección radiológica y la infraestructura necesaria para operar un servicio de alta complejidad.

Equipamiento de última generación

El adjudicatario deberá instalar un equipo completo de Hemodinamia digital con detectores planos (flat panel), amplia cobertura anatómica y capacidad para fusionar imágenes en tiempo real. El pliego también exige que el equipamiento tenga una antigüedad máxima de 10 años, además de incorporar bombas de infusión y todos los elementos complementarios que demanda la tecnología actual.

La empresa también deberá garantizar un stock permanente de insumos para responder a las urgencias, mantener los equipos en condiciones de funcionamiento y asumir su mantenimiento y eventual reposición durante toda la vigencia de la concesión.

Atención permanente durante todo el año

El servicio deberá prestar atención diagnóstica y terapéutica cardiovascular las 24 horas del día, incluyendo las emergencias, que podrán cubrirse mediante guardias pasivas. Entre las prestaciones obligatorias se incorpora expresamente el implante de marcapasos definitivos.

Para asegurar esa cobertura, el pliego dispone que la mayoría del plantel profesional deberá estar radicado en Olavarría, con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta tanto para las prácticas programadas como para las urgencias.

Recursos humanos especializados

La futura concesionaria deberá garantizar la presencia de al menos dos profesionales capacitados durante cada procedimiento realizado en el servicio, sin excepciones, para realizar el monitoreo hemodinámico, tareas de reanimación y demás prácticas complejas. Además, estará obligada a contratar un médico anestesiólogo para todas aquellas intervenciones que lo requieran.

El Municipio también se reservó la facultad de solicitar el reemplazo de profesionales, técnicos o personal administrativo cuando considere que no reúnen las condiciones de idoneidad técnica o de trato hacia los pacientes y el personal hospitalario.

Control administrativo y estadístico

El pliego establece un fuerte control sobre la gestión del servicio. La empresa adjudicataria deberá presentar estadísticas mensuales a la Dirección del Hospital, informar todas las prestaciones realizadas y suministrar los datos que la Municipalidad requiera para sus procesos de seguimiento y planificación sanitaria.

También deberá respetar los procedimientos administrativos del Hospital para el ingreso y egreso de pacientes, la confección y actualización de historias clínicas y la registración de todas las prácticas realizadas.

Además, dentro de los tres primeros días hábiles de cada mes tendrá que presentar un detalle completo de los pacientes atendidos, las prestaciones efectuadas, la facturación realizada, los importes cobrados, las deudas pendientes y los servicios brindados a personas sin cobertura médica.

Relación con obras sociales y canon municipal

El futuro concesionario podrá celebrar convenios con obras sociales, empresas de medicina prepaga, mutuales, aseguradoras y otros financiadores para facturar las prestaciones. Sin embargo, esos contratos deberán ser puestos en conocimiento del Consejo Administrativo de Salud y todos los ingresos obtenidos deberán ser declarados ante el Municipio.

Como contraprestación por la explotación del servicio, la empresa deberá abonar un canon mensual equivalente, como mínimo, al 2% de su facturación, porcentaje que podrá mejorar en su oferta económica.

La etapa que sigue

Con la apertura de sobres realizada este martes, la licitación ingresó en la etapa de evaluación. Ahora será la comisión evaluadora la encargada de analizar la documentación administrativa, técnica y económica presentada por los oferentes antes de emitir el correspondiente dictamen.

En caso de que finalmente exista un único oferente, el procedimiento podría requerir además la intervención del Honorable Concejo Deliberante antes de la adjudicación definitiva de la concesión.