Prórroga en el vencimiento de Licencias de Conducir Profesionales

Se informa que en las últimas horas el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección Provincial de Licencias de Conducir, emitió una disposición en la que prorrogó los vencimientos de licencias de conducir profesionales, las cuales recientemente habían sido alcanzadas por una serie de modificaciones con motivo de la eliminación de la LINTI, la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional.

De acuerdo a la resolución emitida en la jornada del último martes, se dispuso “Prorrogar los vencimientos de las Licencias Nacionales de Conducir emitidas en la Provincia de Buenos Aires, cuyo vencimiento impreso haya operado u opere entre el 1° de julio de 2026 y el 31 de agosto de 2026 inclusive, por el término de SESENTA (60) días corridos, contados desde la fecha de sus respectivos vencimientos”.

Incluso, se añadió que el mencionado plazo “podrá extenderse por igual período, en caso de persistir las circunstancias operativas que motivan la presente medida”.

En ese sentido, se explicó que desde las modificaciones que ingresaron en vigencia el pasado 6 de julio se recepcionaron en el organismo diversas inquietudes y contratiempos que fueron canalizados desde las distintas oficinas de emisión de licencias de la provincia de Buenos Aires. Fue por ello que, según se explicó, la medida de prorrogar vencimientos fue tomada con el objetivo de “garantizar la continuidad del servicio y otorgar previsibilidad a los conductores profesionales”.

Se recuerda que, los cambios implementados alcanzan a las categorías C, D y E con carácter interjurisdiccional, destinadas a quienes desempeñan actividades vinculadas a realizar transporte de cargas o pasajeros entre distintas provincias.

Debido a la eliminación de la LINTI, las habilitaciones que otorgaba ese registro quedaron integradas a la licencia nacional de conducir.

Para quienes trabajan únicamente dentro de la provincia de Buenos Aires el trámite no sufrirá modificaciones. En cambio, quienes necesiten una licencia profesional de carácter interjurisdiccional deberán cumplir con ciertos requisitos.

Tal es así que las evaluaciones, capacitaciones y exámenes (teóricos y prácticos) estarán a cargo de prestadores externos registrados y habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con domicilio en la provincia de Buenos Aires. Una vez aprobadas estas instancias, el trámite podrá finalizarse en el centro de emisión de licencias correspondiente.

Vale destacar que esta modificación no altera el funcionamiento general del sistema de licencias vigentes. Es decir que continuarán sin cambios las vigencias de las licencias ya emitidas, al igual que la modalidad presencial de los trámites, y la emisión de boletas CENAT Y CEPAT, como así también el cobro de la tasa municipal. La licencia física continúa siendo el único documento válido para la circulación en la provincia de Buenos Aires.

Por consultas e inquietudes podrán acercarse a la sede de la Dirección de Licencias de Conducir de Olavarría, ubicada sobre San Martín 2522, donde se podrá consultar además el listado de prestadores habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.