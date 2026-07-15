Wesner recorrió la obra de pavimentación en el barrio Pickelado tras ser finalizada

El intendente Maximiliano Wesner recorrió el barrio Pickelado, donde quedó habilitada al tránsito la obra de pavimentación de las calles de acceso al sector. La intervención abarca aspectos de circulación, seguridad vial y desarrollo de la infraestructura urbana en ese sector de la ciudad de Olavarría.

La obra contempló la ejecución de pavimento sobre las calles Bolívar y Coronel Suárez, hasta el cruce con la calle Márquez. También incluyó la construcción de bocas de tormenta, cordón cuneta, cunetas pasantes, y el entoscado y granceado de las calles adyacentes. El proyecto fue elaborado por la Secretaría de Obras Públicas, Infraestructura y Servicios Públicos municipal.

La incorporación del pavimento se completó con la colocación de señalética vial y reductores de velocidad. Asimismo, la construcción de cordón cuneta y bocas de tormenta busca favorecer el escurrimiento de las aguas. En este sentido, se registran avances en las obras hidráulicas sobre la calle Márquez, un abordaje que se inició en la calle Colón y continúa hacia Pueyrredón para rectificar y consolidar el canal aliviador mediante la colocación de tuberías.

Durante la recorrida, Wesner estuvo acompañado por el secretario de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, Orfel Fariña, y el director de Hidráulica y Pavimento, Edgar Ronchi.

Por otra parte, se informó que en el barrio Pickelado se planifica la construcción de 40 viviendas. De ese total, la mitad se ejecutará bajo la modalidad de circuito cerrado, mientras que las 20 restantes estarán destinadas a agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El proyecto marco para esta iniciativa será enviado próximamente al Honorable Concejo Deliberante para su tratamiento.