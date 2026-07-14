Licitación pública: obra EEP N° 52 y EES Nº 14 – ampliación y refacciones del edificio

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MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

LICITACIÓN PÚBLICA 19/26

OBJETO: OBRA: EEP Nº 52 Y EES Nº 14 – AMPLIACIÓN Y REFACCIONES EN EL EDIFICIO.

PRESUPUESTO OFICIALVALOR DE PLIEGO
$ 392.810.000,00.-$ 425.403,00.-

FECHA LÍMITE DE ADQUISICIÓN DEL PLIEGO: 03/08/2026 – 13 Hs.

FECHA DE APERTURA SOBRES: 05/08/2026 – 10 Hs.

LUGAR DE APERTURA: Palacio SAN MARTÍN

Los sobres deberán entregarse en la Dirección de Licitaciones hasta las 10 Hs. del día 05 de AGOSTO de 2026, momento en que comience el acto de apertura de sobres.

NOTA: el pliego de bases y condiciones se podrá consultar en la Dirección de Licitaciones o en la página web de la Municipalidad: www.olavarria.gov.ar

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

OLAVARRÍA MUNICIPIO

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