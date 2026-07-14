CoNverSo, estreno ahora | Gustavo Sánchez: uno de los médicos que ayudó a construir la Atención Primaria de la Salud en Olavarría

El médico Gustavo Sánchez, integrante de la primera generación de profesionales que impulsó el desarrollo de la Atención Primaria de la Salud en Olavarría, será el protagonista del episodio N° 11 de la segunda temporada de CoNverSo.

La entrevista, conducida por Fabricio Lucio y dirigida por Jorge Alberto Scotton, se estrenará de manera excepcional este martes 14 de julio a las 20 horas en el canal de YouTube de En Línea Noticias. El miércoles, día habitual de estrenos para CoNverSo, estaremos pendiente de Argentina en el Mundial (anulamos todas las mufas).

Antes de radicarse en Olavarría, Sánchez desarrolló parte de su formación profesional en la provincia de Neuquén, donde tomó contacto con experiencias de medicina comunitaria y atención sanitaria en localidades del interior. Esa etapa fue determinante para consolidar su interés por un modelo de salud cercano a la comunidad y con fuerte presencia territorial.

Fue precisamente esa búsqueda la que lo llevó a conocer la residencia en Medicina General que comenzaba a desarrollarse en Olavarría. Convencido de que allí podía profundizar esa forma de ejercer la profesión, decidió instalarse en la ciudad, donde terminó integrando el grupo de médicos que impulsó y consolidó el sistema de Atención Primaria de la Salud que marcaría un cambio en la organización sanitaria local.

Con una extensa trayectoria en la salud pública, Gustavo Sánchez repasa en la entrevista su llegada a Olavarría a comienzos de la década de 1980, cuando buscaba desarrollar una experiencia vinculada a la medicina comunitaria tras haber trabajado en Neuquén. Aquella decisión lo convirtió en uno de los profesionales que participaron en la consolidación del sistema de Atención Primaria de la Salud en la ciudad.

Durante la conversación, Sánchez reconstruye los primeros años de los Centros de Atención Primaria, el trabajo territorial en los barrios y las profundas transformaciones que experimentó el sistema sanitario local a lo largo de más de cuatro décadas.

Además, comparte recuerdos de algunos de los momentos más significativos de su carrera, como la respuesta sanitaria durante la histórica inundación de 1985, las experiencias vividas junto a las comunidades barriales y el vínculo que fue construyendo con generaciones de vecinos que encontraron en los centros de salud la puerta de ingreso al sistema sanitario.

La entrevista también ofrece un recorrido por aspectos menos conocidos de su vida personal. Sánchez recuerda su infancia en las divisiones inferiores de Argentinos Juniors, donde compartió entrenamientos y partidos con Diego Armando Maradona, y reflexiona sobre cómo aquellas experiencias marcaron su manera de entender el esfuerzo, el trabajo en equipo y la vocación de servicio.

Con la serenidad que le otorgan décadas de ejercicio profesional, el médico ofrece además una mirada sobre la evolución de la medicina, los desafíos actuales de la salud pública y el valor que continúa teniendo la Atención Primaria como herramienta fundamental para la prevención y el cuidado de la comunidad.

El episodio completo estará disponible este martes 14 de julio, desde las 20 horas, en el canal de YouTube de En Línea Noticias.