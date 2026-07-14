Fútbol y Malvinas: “Un partido de fútbol no cambia la soberanía, no cambia absolutamente nada”

En la previa del partido que disputarán Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, el veterano de guerra olavarriense Josi Duhau reflexionó sobre la relación entre el encuentro deportivo y la causa Malvinas, y pidió separar la pasión futbolística del reclamo histórico por la soberanía de las Islas.

En declaraciones realizadas a la periodista Claudia Bilbao, de Radio M, Duhau sostuvo que, por conocer “cómo somos los argentinos”, hubiese preferido que ambos seleccionados no se cruzaran en esta instancia para evitar que el partido quedara atravesado por cuestiones que exceden al fútbol.

“Yo conociendo cómo somos los argentinos, hubiese querido que no lleguemos al partido con Inglaterra para evitar todo esto. Primero, que es un partido de fútbol. Segundo, Malvinas se luchaba para cuidar y no perder vidas. Y acá es para cuidar y no perder una copa, no tiene nada que ver una cosa con la otra”, expresó.

El veterano remarcó que la reivindicación argentina sobre las Islas Malvinas debe sostenerse por vías institucionales y diplomáticas, y no a partir de un resultado deportivo.

“Creo que la mayoría de los veteranos pensamos eso. Creo que la mayoría de los veteranos creemos que realmente si hay que hacer algo por Malvinas es otra cosa: es un reclamo administrativo correspondiente como en Naciones Unidas, como corresponde”, afirmó.

En esa línea, Duhau cuestionó que la defensa de la soberanía quede reducida únicamente a expresiones simbólicas y reclamó acciones concretas.

“No solo agarrar un micrófono y decir ‘Malvinas son argentinas’, sino hacer hechos puntuales para la recuperación de nuestra soberanía sobre la isla”, sostuvo.

Para el excombatiente, un partido de fútbol no modifica la situación territorial ni el reclamo argentino. “Un partido de fútbol no cambia soberanía, no cambia absolutamente nada”, remarcó.

Finalmente, Duhau pidió que el encuentro sea vivido desde lo deportivo y sin trasladar la disputa histórica al campo de juego.

“Yo les pido desde mi humilde posición como veterano de guerra: disfruten el partido de fútbol, y nada más que eso. Está bien el cantito, el ‘el que no salta es un inglés’, pero tampoco ir más allá de eso”, concluyó.