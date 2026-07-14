Destinarán más de $392 millones para ampliar y refaccionar las escuelas 52 y 14

Fotos: Archivo

La Municipalidad de Olavarría oficializó el llamado a la Licitación Pública Nº 19/26 para ejecutar una importante obra de infraestructura escolar en el edificio donde funcionan la Escuela de Educación Primaria Nº 52 y la Escuela de Educación Secundaria Nº 14, ubicado en la esquina de Piedras y Avenida del Valle.

El proyecto contempla una inversión oficial de $392.810.000 y se realizará bajo el sistema de contratación por Ajuste Alzado, con un plazo de ejecución previsto de 300 días corridos desde el inicio de los trabajos.

La intervención incluye la construcción de un nuevo Salón de Usos Múltiples (SUM), un comedor con cocina equipada, ampliaciones, renovación de sanitarios y mejoras generales en los espacios interiores y exteriores del establecimiento que comparten ambas instituciones educativas.

La obra había sido anunciada meses atrás por el intendente Maximiliano Wesner, durante una recorrida realizada en febrero por la sede de las escuelas junto a autoridades educativas, representantes del Consejo Escolar y funcionarios del área de Obras Públicas.

En aquella oportunidad, el jefe comunal explicó que el proyecto surgía a partir de un relevamiento de necesidades de infraestructura realizado en conjunto entre el Consejo Escolar y la Municipalidad de Olavarría, con participación de los equipos directivos de los establecimientos.

“Venimos llevando adelante una importante inversión en obras en escuelas porque creemos en la igualdad de derechos, en la igualdad de oportunidades, y trabajamos todos los días para garantizar una educación de calidad para todos”, había señalado Wesner durante la visita.

Desde el Municipio también habían destacado la necesidad de avanzar con obras en edificios educativos que, en muchos casos, superan varias décadas de antigüedad y requieren intervenciones para adecuarse a las demandas actuales.

Un comedor, un SUM y nuevas condiciones para la comunidad educativa

Durante aquella recorrida, las autoridades de las instituciones habían remarcado la importancia de la obra proyectada. Desde la Escuela Secundaria Nº 14 señalaron que cuentan con una matrícula de 236 estudiantes, distribuidos entre primero y sexto año, con dos cursos por nivel.

La vicedirectora de la institución, Liliana Gómez, había explicado que la incorporación de un comedor representaba una mejora significativa, ya que una gran parte de los alumnos desayuna y almuerza diariamente en la escuela.

Por su parte, la directora de la EEP Nº 52, Eugenia González, había detallado que la matrícula primaria también registró un crecimiento en los últimos años, con un aumento de la demanda del servicio de comedor y merienda. “Por la capacidad de la matrícula de hoy y el espacio, tuvimos que hacer tres turnos de merienda, entonces también se dificulta en ese sentido por los tiempos. Por eso es tan importante la obra del comedor”, había expresado.

Detalles de la intervención

Según establece el pliego licitatorio, los trabajos deberán desarrollarse mientras continúe el normal dictado de clases. Por ese motivo, la empresa adjudicataria deberá instalar un vallado provisorio de seguridad de dos metros de altura, realizado con madera MDF, para separar los sectores de obra y garantizar la protección de estudiantes y trabajadores.

El proyecto prevé la construcción de un nuevo SUM de 10 metros por 16 metros, con mampostería de bloques cerámicos, estructura de hormigón armado, aberturas de aluminio blanco y calefactores de tiro balanceado. En ese sector también se incorporarán sanitarios para ambos sexos.

Además, un aula ubicada sobre Avenida del Valle será transformada en cocina y depósito, con divisiones de placas de yeso y equipamiento que incluye dos cocinas industriales, heladeras, termotanque y mesadas de granito Gris Mara.

La cocina actual del establecimiento continuará en funcionamiento y será destinada al programa «Patios Abiertos».

También se contempla la demolición del baño adaptado existente para ampliar y reconstruir los sanitarios de niños y niñas, sumando un nuevo baño para personas con discapacidad en el espacio donde actualmente funciona el depósito de cocina.

Obras en patios y espacios exteriores

En el exterior del edificio se proyecta el reemplazo del piso del playón por hormigón fratasado mecánico, la colocación de dos aros de básquet, un bicicletero de diez metros lineales con piso de hormigón, nuevas veredas perimetrales y rampas de acceso.

Asimismo, se prevé la reubicación del mástil y la plantación de dos nuevos ejemplares de Lagestroemia Indica, luego del retiro de dos árboles secos o dañados.

Sobre Avenida del Valle se retirarán las placas de hormigón existentes y se construirá un nuevo paredón de bloques graníticos de 2,20 metros de altura.

Cronograma de la licitación

El pliego de bases y condiciones tendrá un valor de $425.403 y podrá adquirirse hasta el 3 de agosto de 2026 a las 13 horas.

La visita de obra será obligatoria para los oferentes y se realizará siete días antes de la apertura.

Las ofertas económicas podrán presentarse hasta las 10 horas del 5 de agosto de 2026 en la Dirección de Licitaciones de la Municipalidad de Olavarría. Ese mismo día y horario se realizará la apertura de sobres en el Palacio San Martín.