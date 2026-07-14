ENAPE comunicó los cambios de horarios por el partido de Argentina e Inglaterra

La Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel, dependiente de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN), informó que este miércoles 15 de julio se modificará la dinámica habitual de clases con motivo del partido que disputarán Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.

A través de un comunicado dirigido a las familias, el equipo de gestión del establecimiento explicó que la medida responde principalmente a la necesidad de garantizar el regreso seguro de los estudiantes a sus hogares, teniendo en cuenta que una gran mayoría utiliza transporte público para trasladarse.

“Dado que la gran mayoría de nuestros y nuestras estudiantes se trasladan en transporte público, y con el objetivo de garantizar que todos y todas puedan regresar a sus hogares con seguridad, informamos que mañana el horario de salida será a las 14:30”, señalaron desde la institución.

Desde la escuela indicaron además que más del 80% de los estudiantes utilizan transporte público y que, considerando las distancias y las distintas localidades de procedencia, la modificación del horario permitirá cuidar los tiempos de traslado.

Finalmente, el Equipo de Gestión agradeció la comprensión y el acompañamiento de las familias ante la medida adoptada para la jornada del miércoles.