Olavarría volvió a vestirse de celeste y blanco para festejar el triunfo de Argentina ante Inglaterra

Cientos de olavarrienses salieron a las calles este miércoles por la tarde para celebrar la histórica remontada de la Selección Argentina frente a Inglaterra y la clasificación a una nueva final del mundo.

Como ocurre en cada gran alegría futbolera, el punto de encuentro volvió a ser el centro de la ciudad. El Paseo Jesús Mendía y los alrededores del Palacio San Martín fueron rápidamente ocupados por vecinos que llegaron desde distintos barrios para compartir el festejo por la victoria 2-1 de la Albiceleste.

La concentración se produjo en cuestión de minutos. Apenas finalizó el encuentro en Atlanta, con el gol agónico de Lautaro Martínez que selló la clasificación, comenzaron a llegar familias, grupos de amigos y fanáticos con camisetas, banderas y todo el color característico de las celebraciones argentinas.

El grito de festejo volvió a hacerse escuchar en el corazón de Olavarría, en una tarde marcada por la emoción, la alegría y la ilusión de acompañar al equipo de Lionel Scaloni en la búsqueda de un nuevo título mundial.

La ciudad se prepara ahora para vivir la gran final del próximo domingo, cuando Argentina enfrentará a España por la Copa del Mundo 2026.