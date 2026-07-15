Juraron los integrantes del Honorable Concejo Deliberante Estudiantil 2026
Imágenes Mauricio Latorre
Este miércoles se realizó en el Salón Rivadavia el acto de jura de los 43 estudiantes que integran el Concejo Deliberante Estudiantil 2026.
La ceremonia fue organizada por la Comisión de Educación del HCD y contó con la participación del intendente municipal, Maximiliano Wesner; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Guillermo Santellán; autoridades educativas de instituciones públicas y privadas, concejales, docentes y familiares.
Durante las próximas semanas, los concejales estudiantiles trabajarán sus proyectos en reuniones de comisión junto a los ediles que integran la Comisión de Educación del HCD. Las iniciativas serán tratadas en dos sesiones previstas para el 26 de agosto y el 9 de septiembre.
La Comisión de Educación del Honorable Concejo Deliberante es presidida por la concejal Telma Cazot e integrada por María Adela Casamayor, Nicolás Bruno, Juan Ignacio Moreno, Luciana Islas, Francisco González, Guillermina Amespil y Natalia Álvarez.
La edición 2026 del Honorable Concejo Deliberante Estudiantil se desarrolla en el marco del 50° aniversario del golpe de Estado de 1976.
Integrantes del Concejo Deliberante Estudiantil 2026
|Escuela
|Concejal titular
|Concejal suplente
|Sec 1
|Lorenzo Gimenez Mastrandrea
|Valentino Schwindt
|Sec 4
|Anitta Fernandez
|Elian Duarte
|Sec 6
|Juanita Tadich
|Lucia Aguirre
|Sec 7
|Barbara Soraiz
|Matias Yapour
|Sec 8
|Morena Freccero
|Roman Grassetti
|Sec 10
|Theo Mazzei Ferro
|Fiorella Ramirez
|Sec 12
|Amilcar Kuroski
|Santiago Arce
|Sec 13
|Thiago Bertolano
|Ailen Salinas
|Sec 14
|Estefania Stoessel
|Tatiana Altamira
|Sec 16
|Julieta Hamse
|Julieta Tolosa Salazar
|Sec 17
|Rodrigo Benjamin Piedrabuena
|Zaira Lara Analis Gregorini
|Sec 18
|Valentina Chersich
|Ludmila Fioritti
|Sec 19
|Tobias Valicenti
|Carolina Gab Fernandez
|Sec 20
|Pilar Zimmermann
|Tobias Fernandez
|Sec 20 «La Moderna»
|Luana Morena Carusso
|Bianca Zibecchi Moriones
|Sec 21
|Mia Clark
|Luna Rojas
|Sec 22
|Aurora Mendiberry
|Antonia Freites
|Sec 23
|Aime Piu
|Indiana Pellejero Cariman
|Sec Agraria 1
|Serena Alvarez
|Ludmila Zimermman
|Tecnica 1
|Micaela Moreno Lopez
|Ariel Ramos
|Tecnica 2
|Ana Palavecino
|Tomas Chersich
|Cept N 8
|Amparo Milanessi
|Alejandra Gauna
|Cens 451
|Genaro Schiavi
|Fernando Herrera
|Cens 453
|Brisa Contreras Martell
|Sofia Avila
|Cfi «La Casa de Helen»
|Tobias Barrientos
|Joel Nicolas Hernandez
|Cfi 1
|Thiago
|Martina Astudillo
|Casa de Maria
|Tiago Coumeig
|Zaira Tejeda Graff
|Madre Teresa de Calcuta
|Tiara Castro
|Rocio Arburua
|Corim
|Santiago Monges
|Miguel Rastelli
|Juan Manuel Estrada
|Sofia Jaureguiberri
|Laura Lazarte
|Caneva
|Mariana Valicenti
|Andres Ferro
|Mariano Moreno
|Tatiana Cejas
|Sofia Targiano
|Fatima
|Felipe Quiroz
|Isabella Merlos
|Ipsb
|Belena Irazusta
|Lucio De Lotto
|Enape
|Fausto Lingeri
|Julia Bettiga
|Esquiu
|Nicolas Moris
|Homero Aranda
|Alfa y Omega
|Julieta Malvarez
|Libertas
|Milagros Suarez Rivera
|Valentino Vecchio
|Rosario
|Martina Buey Minnig
|San Antonio
|Priscila Olivera
|Delfina Ruspil
|Ecea
|Rebeca Rodriguez
|Fatima Andino Mazza
|Santa Teresa
|Martina Drazeta
|Aaron Schneider
|Cens 452
|Alejandra Luna