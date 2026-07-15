Fue más que un partido de fútbol: El reclamo por Malvinas en los festejos de la Scalontea

La clasificación de Argentina a una nueva final del Mundial tuvo un festejo cargado de emoción y también de un fuerte simbolismo. Luego del triunfo 2-1 ante Inglaterra en la semifinal disputada en Atlanta, parte del plantel argentino celebró con una bandera que llevaba la leyenda: “Las Malvinas son argentinas”.

La imagen fue protagonizada por Giovani Lo Celso, quien posó con el mensaje en medio de los festejos dentro del campo de juego, después de la remontada que depositó a la Selección en la definición del Mundial 2026.

El gesto ocurrió en un partido con una histórica carga simbólica por la relación entre ambos países, marcada también por el conflicto bélico de 1982. La frase sobre la soberanía de las islas forma parte del reclamo argentino sostenido desde hace décadas

.

Antes del encuentro, la FIFA había advertido a las delegaciones sobre la exhibición de mensajes políticos durante el Mundial, aunque finalmente la celebración del equipo argentino incluyó la bandera con la consigna vinculada a Malvinas.

La escena se dio pocos minutos después de una noche inolvidable para la Albiceleste: Inglaterra se había puesto en ventaja, pero Argentina reaccionó en el tramo final con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez para conseguir una victoria histórica y avanzar a la final, donde enfrentará a España.

El triunfo volvió a poner frente a frente a dos selecciones con una rivalidad atravesada por la historia, y el festejo argentino sumó un nuevo capítulo a esa relación dentro del escenario mundialista.