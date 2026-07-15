Lautaro Martínez vivió una noche que quedará para siempre en la memoria del fútbol argentino. El delantero ingresó en los minutos finales de la semifinal ante Inglaterra y, en tiempo de descuento, apareció con un cabezazo épico para darle a la Selección el triunfo 2-1 y la clasificación a una nueva final del Mundial.

El “Toro” entró a los 42 minutos del segundo tiempo, poco después del empate de Enzo Fernández, y apenas unos instantes más tarde se convirtió en el protagonista absoluto de la remontada argentina en Atlanta.

La jugada del gol nació luego de un remate de Alexis Mac Allister que volvió a pegar en el palo. Lionel Messi tomó el rebote, se acomodó sobre la derecha y envió un centro perfecto al área. Lautaro apareció entre los defensores ingleses, ganó en lo alto y metió un cabezazo preciso que superó la resistencia de Jordan Pickford para poner el 2-1 definitivo.

Fue el tercer gol de Lautaro Martínez en el Mundial 2026 y, seguramente, el más importante de su carrera con la camiseta argentina. El delantero, que no había podido convertir en Qatar 2022, encontró en esta Copa del Mundo su momento de gloria.

Tras el partido, emocionado, el atacante recordó sus orígenes y el esfuerzo de su familia.

“Es muy fuerte de verdad. La primera vez que mi viejo me compró un par de botines siempre soñé con hacer este gol. Perdón, eh”, expresó con lágrimas en los ojos.

Luego dedicó un mensaje especial a su madre y a sus hijos, quienes, según contó, cambiaron su manera de vivir el fútbol y la vida.

“A mi vieja, que jamás dejó de tender mi cama cuando me fui a Racing, eso vale más que un gol, que una final. Tengo a mis dos hijos ahí, que me cambiaron la vida. Bajé un cambio, disfruto de todo esto. Mi hija me hizo bajar un cambio y mi hijo tres más. Hoy disfruto de la vida”, señaló.

El delantero también reveló que había imaginado ese momento antes de que ocurriera.

“Lo soñé. Se lo dije a Alexis que iba a hacer un gol y en el banco a Facu Medina que iba a entrar y lo iba a ganar. Este equipo sigue demostrando de qué está hecho”, aseguró.

El destino le tenía preparada una revancha. Después de un Mundial de Qatar donde no pudo marcar, Lautaro Martínez apareció cuando Argentina más lo necesitaba. Su cabezazo ante Inglaterra no solo selló una remontada inolvidable: también lo convirtió en uno de los grandes héroes de una Selección que vuelve a jugar una final del mundo.