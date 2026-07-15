Así publicó The Sun la derrota de la selección de Inglaterra

El diario británico The Sun reflejó en su portada la eliminación de la selección de Inglaterra de la Copa del Mundo tras caer por 2 a 1 ante Argentina.

Con una imagen que muestra la desazón de los futbolistas ingleses en contraste con el festejo del argentino Enzo Fernández, el tabloide utilizó un juego de palabras en su título principal: «Another fine Messi», en alusión al apellido del capitán argentino y a una histórica frase de la comedia clásica.

En el subtítulo de la portada, el medio describió el desenlace del encuentro: «Inglaterra 1 – Argentina 2: Los ‘Three Lions’ con el corazón roto al quedar fuera de la Copa del Mundo por el aplastante gol de la victoria de Martínez en el tiempo de descuento».