Ofelia Rekofsky Vda de Fischer (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 15 de julio de 2026 a los 93 años de edad. Su fallecimiento es participado por sus hijos Hugo Omar y Maria Ofelia Fischer, sus hijos políticos, sus nietos, su bisnieta y demás familiares.

La vecina del barrio Belgrano, nacida en la provincia de La Pampa, era jubilada y pensionada.

Sus restos son velados en España 2942, departamento D, con sala habilitada en el horario de 19:00 a 22:00. Se realizará un responso en la capilla ardiente y la inhumación se llevará a cabo en el cementerio municipal de Colonia Hinojo el jueves 16 de julio a las 9:30 horas.

El servicio cuenta con la adhesión a Coopelectric.