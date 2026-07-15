Juraron los integrantes del Honorable Concejo Deliberante Estudiantil 2026

Imágenes Mauricio Latorre

Este miércoles se realizó en el Salón Rivadavia el acto de jura de los 43 estudiantes que integran el Concejo Deliberante Estudiantil 2026.

La ceremonia fue organizada por la Comisión de Educación del HCD y contó con la participación del intendente municipal, Maximiliano Wesner; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Guillermo Santellán; autoridades educativas de instituciones públicas y privadas, concejales, docentes y familiares.

Durante las próximas semanas, los concejales estudiantiles trabajarán sus proyectos en reuniones de comisión junto a los ediles que integran la Comisión de Educación del HCD. Las iniciativas serán tratadas en dos sesiones previstas para el 26 de agosto y el 9 de septiembre.

La Comisión de Educación del Honorable Concejo Deliberante es presidida por la concejal Telma Cazot e integrada por María Adela Casamayor, Nicolás Bruno, Juan Ignacio Moreno, Luciana Islas, Francisco González, Guillermina Amespil y Natalia Álvarez.

La edición 2026 del Honorable Concejo Deliberante Estudiantil se desarrolla en el marco del 50° aniversario del golpe de Estado de 1976.

Integrantes del Concejo Deliberante Estudiantil 2026