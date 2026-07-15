Juraron los integrantes del Honorable Concejo Deliberante Estudiantil 2026

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Imágenes Mauricio Latorre

Este miércoles se realizó en el Salón Rivadavia el acto de jura de los 43 estudiantes que integran el Concejo Deliberante Estudiantil 2026.

La ceremonia fue organizada por la Comisión de Educación del HCD y contó con la participación del intendente municipal, Maximiliano Wesner; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Guillermo Santellán; autoridades educativas de instituciones públicas y privadas, concejales, docentes y familiares.

Durante las próximas semanas, los concejales estudiantiles trabajarán sus proyectos en reuniones de comisión junto a los ediles que integran la Comisión de Educación del HCD. Las iniciativas serán tratadas en dos sesiones previstas para el 26 de agosto y el 9 de septiembre.

La Comisión de Educación del Honorable Concejo Deliberante es presidida por la concejal Telma Cazot e integrada por María Adela Casamayor, Nicolás Bruno, Juan Ignacio Moreno, Luciana Islas, Francisco González, Guillermina Amespil y Natalia Álvarez.

La edición 2026 del Honorable Concejo Deliberante Estudiantil se desarrolla en el marco del 50° aniversario del golpe de Estado de 1976.

Integrantes del Concejo Deliberante Estudiantil 2026

EscuelaConcejal titularConcejal suplente
Sec 1Lorenzo Gimenez MastrandreaValentino Schwindt
Sec 4Anitta FernandezElian Duarte
Sec 6Juanita TadichLucia Aguirre
Sec 7Barbara SoraizMatias Yapour
Sec 8Morena FrecceroRoman Grassetti
Sec 10Theo Mazzei FerroFiorella Ramirez
Sec 12Amilcar KuroskiSantiago Arce
Sec 13Thiago BertolanoAilen Salinas
Sec 14Estefania StoesselTatiana Altamira
Sec 16Julieta HamseJulieta Tolosa Salazar
Sec 17Rodrigo Benjamin PiedrabuenaZaira Lara Analis Gregorini
Sec 18Valentina ChersichLudmila Fioritti
Sec 19Tobias ValicentiCarolina Gab Fernandez
Sec 20Pilar ZimmermannTobias Fernandez
Sec 20 «La Moderna»Luana Morena CarussoBianca Zibecchi Moriones
Sec 21Mia ClarkLuna Rojas
Sec 22Aurora MendiberryAntonia Freites
Sec 23Aime PiuIndiana Pellejero Cariman
Sec Agraria 1Serena AlvarezLudmila Zimermman
Tecnica 1Micaela Moreno LopezAriel Ramos
Tecnica 2Ana PalavecinoTomas Chersich
Cept N 8Amparo MilanessiAlejandra Gauna
Cens 451Genaro SchiaviFernando Herrera
Cens 453Brisa Contreras MartellSofia Avila
Cfi «La Casa de Helen»Tobias BarrientosJoel Nicolas Hernandez
Cfi 1ThiagoMartina Astudillo
Casa de MariaTiago CoumeigZaira Tejeda Graff
Madre Teresa de CalcutaTiara CastroRocio Arburua
CorimSantiago MongesMiguel Rastelli
Juan Manuel EstradaSofia JaureguiberriLaura Lazarte
CanevaMariana ValicentiAndres Ferro
Mariano MorenoTatiana CejasSofia Targiano
FatimaFelipe QuirozIsabella Merlos
IpsbBelena IrazustaLucio De Lotto
EnapeFausto LingeriJulia Bettiga
EsquiuNicolas MorisHomero Aranda
Alfa y OmegaJulieta Malvarez
LibertasMilagros Suarez RiveraValentino Vecchio
RosarioMartina Buey Minnig
San AntonioPriscila OliveraDelfina Ruspil
EceaRebeca RodriguezFatima Andino Mazza
Santa TeresaMartina DrazetaAaron Schneider
Cens 452Alejandra Luna
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