La fuerza del deseo: Argentina remontó un partidazo ante Inglaterra y jugará otra final del mundo

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Por En Linea Noticias 0

La Selección Argentina volvió a escribir una página memorable en la historia del fútbol. En una semifinal cargada de tensión, el equipo de Lionel Scaloni derrotó 2-1 a Inglaterra con una remontada espectacular en los minutos finales y se clasificó a la final del Mundial 2026. El domingo, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, defenderá el título frente a España en busca del bicampeonato.

Durante gran parte del encuentro, disputado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el trámite fue cerrado y muy físico. Argentina intentó imponer su juego, pero se encontró con una Inglaterra ordenada y con un Jordan Pickford que terminó siendo una de las grandes figuras del partido.

Tras un primer tiempo sin goles, la primera gran ocasión del complemento fue para la Albiceleste: Julián Álvarez exigió a Pickford con una doble intervención apenas iniciado el segundo tiempo. Sin embargo, cuando mejor parecía estar el conjunto de Scaloni, llegó el golpe inglés.

A los 54 minutos, Anthony Gordon apareció por la espalda de Nahuel Molina para conectar un centro de Morgan Rogers y establecer el 1-0, silenciando a la multitud argentina que colmó el estadio.

Lejos de desmoronarse, Argentina respondió con la personalidad que distingue al campeón del mundo. Scaloni movió el banco, el equipo adelantó sus líneas y comenzó a encerrar a Inglaterra contra su arco. Nicolás González obligó a una enorme atajada de Pickford y, poco después, Alexis Mac Allister estrelló un cabezazo en el palo.

El premio llegó a cinco minutos del final. Lionel Messi encontró a Enzo Fernández en la puerta del área y el mediocampista sacó un derechazo cruzado que dejó sin reacción al arquero inglés para marcar el empate y renovar la ilusión argentina.

Cuando el partido parecía encaminado al alargue, apareció el golpe definitivo. Ya en tiempo de descuento, Mac Allister volvió a generar peligro con un remate que dio en el poste. En la continuidad de la jugada, Messi recuperó la pelota por la derecha y envió un centro perfecto al segundo palo, donde Lautaro Martínez apareció para empujarla a la red y decretar el 2-1 que desató un festejo inolvidable.

Con la victoria consumada, Argentina selló su clasificación a la segunda final mundialista consecutiva y tendrá la oportunidad de conquistar su cuarto título del mundo, luego de las consagraciones de 1978, 1986 y 2022.

El rival será España, que en la otra semifinal derrotó 2-0 a Francia. La final del Mundial 2026 se disputará el próximo domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde la Selección buscará seguir haciendo historia.

Síntesis

Argentina 2: Emiliano Martínez; Nahuel Molina (Rodrigo De Paul), Cristian Romero, Lisandro Martínez (Nicolás Otamendi), Nicolás Tagliafico (Lautaro Martínez); Leandro Paredes (Nicolás González), Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Giuliano Simeone (Gonzalo Montiel). DT: Lionel Scaloni.

Inglaterra 1: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Levi Colwill, Djed Spence; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham; Morgan Rogers (Ezri Konsa), Harry Kane y Anthony Gordon. DT: Thomas Tuchel.

Goles: Anthony Gordon (9′ ST) para Inglaterra; Enzo Fernández (40′ ST) y Lautaro Martínez (46′ ST) para Argentina.

Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos).

Estadio: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta.

La final: Argentina enfrentará a España el próximo domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey por el título del Mundial 2026.

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