Diez taekwondistas de Olavarría clasificaron a la final de los Juegos Bonaerenses

Un total de diez deportistas de Olavarría clasificaron a la final de los Juegos Bonaerenses 2026 en las modalidades ITF y WTF de taekwondo, luego de competir en la etapa regional realizada en la ciudad de Azul.

La Región XII de la disciplina tuvo a la delegación olavarriense con la victoria en la mayoría de las categorías disputadas. Los deportistas representan a la escuela de Karina Taborda y a los instructores Diego Soria y Belén Alderete.

Los taekwondistas clasificados para competir en Mar del Plata son Facundo Trumpio, Erik Cabral, Josefina Samoilenco, Astrid Ávalos, Natanael Kremer, Tomás Gorlero, Bastián Martínez, Juan Ignacio Gonzales, Brisa e Isabella.