Zona Fría: Diego Santilli busca recortar el beneficio del gas en 94 municipios bonaerenses

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, buscará este martes avanzar en un acuerdo con los gobernadores del Norte Grande que podría tener como contrapartida un nuevo recorte en los beneficios de la denominada Zona Fría, el régimen que permite reducir el costo del gas para millones de usuarios de distintas regiones del país.

Santilli se reunirá a las 15:30 en la Casa Rosada con los gobernadores del NEA y el NOA. Del encuentro también participará la secretaria de Energía de la Nación, María del Carmen Tettamanti. El objetivo del Gobierno es acercar posiciones sobre la creación de una tarifa eléctrica diferencial para las provincias que registran altas temperaturas.

El reclamo por una denominada Zona Cálida es impulsado desde hace años por las provincias del Norte Grande. Una de las iniciativas que llegó al Senado contempla descuentos de hasta el 50% en las facturas de electricidad para los sectores de menores ingresos.

Pero detrás de esa negociación hay otra discusión que puede tener un impacto directo en la provincia de Buenos Aires: el Gobierno de Javier Milei necesita conseguir respaldo parlamentario para avanzar con modificaciones al régimen de Zona Fría.

El beneficio que el Gobierno busca reducir

El proyecto oficial mantiene un esquema de subsidios al gas, pero reduce el alcance del beneficio actual. Según los cálculos difundidos en torno a la iniciativa, el objetivo es generar un ahorro de aproximadamente $250.000 millones anuales para las cuentas del Estado.

En la provincia de Buenos Aires, el cambio alcanzaría a 1.240.000 hogares distribuidos en 94 municipios, aproximadamente el 20% del total de usuarios bonaerenses.

Para los hogares alcanzados que pierdan parte del beneficio, el incremento estimado en las facturas de gas podría ubicarse entre el 40% y el 100%, dependiendo de la situación de cada usuario y del nuevo esquema de subsidios.

La discusión generó rechazo en distintos municipios del interior bonaerense, donde intendentes y organizaciones comenzaron a impulsar reclamos para sostener el régimen vigente. También se desarrolla una estrategia política y legislativa para impedir que el proyecto consiga los votos necesarios en el Senado.

Una negociación con impacto en las facturas

La reunión de Santilli con los gobernadores del Norte Grande adquiere así una importancia que excede el reclamo por las tarifas eléctricas. El Gobierno busca utilizar el proyecto de Zona Cálida para acercar posiciones con mandatarios provinciales cuyos senadores pueden resultar determinantes al momento de votar las modificaciones a la Zona Fría.

La negociación, por lo tanto, pone en una misma discusión dos beneficios diferentes: una tarifa eléctrica diferencial para las provincias del norte y la continuidad de un régimen que permite abaratar las facturas de gas en zonas consideradas de bajas temperaturas.

Mientras el oficialismo intenta reducir el costo fiscal de los subsidios, en los municipios bonaerenses alcanzados crece la preocupación por el impacto que una modificación del régimen podría tener sobre los hogares, especialmente frente a facturas que ya representan una parte importante del gasto familiar.

El proyecto todavía debe conseguir los consensos necesarios en el Congreso, por lo que el beneficio de Zona Fría no desaparece automáticamente. La negociación que Santilli encarará con los gobernadores será, precisamente, una de las claves para determinar si el Gobierno logra reunir los votos para avanzar con el recorte.