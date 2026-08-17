Una receta adulterada en una farmacia de Azul terminó con un allanamiento en General Alvear

Una presunta maniobra de adulteración de recetas médicas que fue detectada en una farmacia de Azul terminó con un allanamiento en General Alvear, donde la Policía secuestró distintos elementos que ahora forman parte de la investigación judicial.

La causa se inició cuando una médica denunció que su sello profesional y una firma apócrifa estaban siendo utilizados sin autorización para confeccionar recetas y adquirir medicamentos.

La irregularidad salió a la luz en una farmacia de Azul, cuando se intentó comprar Nalbufina, un medicamento sujeto a prescripción médica, utilizando una receta que llevaba el sello de la profesional y una firma que no habría sido realizada por ella.

De Azul a General Alvear

A partir de la denuncia, el Gabinete Táctico Operativo (GTO) de la Estación de Policía Comunal de General Alvear inició las tareas investigativas para determinar quién había utilizado la receta.

Los investigadores tomaron declaraciones al personal de la farmacia y analizaron las cámaras de seguridad del comercio. Ese trabajo permitió identificar al sospechoso que habría adquirido el medicamento en Azul con la receta presuntamente adulterada.

Con las pruebas reunidas, la UFIJ N° 20 del Departamento Judicial de Azul, a cargo del fiscal Cristian Citterio, solicitó una orden de allanamiento.

La medida fue autorizada por el Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial de Azul, a cargo del juez Juan José Suárez.

Allanamiento y secuestros

El procedimiento se concretó el 5 de agosto en una vivienda ubicada sobre calle Salta de General Alvear.

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron un teléfono celular, el sello profesional de la médica denunciante, recetas médicas con el sello y firma presuntamente apócrifos atribuidos a la profesional y a otro médico, además de cinco ampollas utilizadas de Nalbufina.

El morador de la vivienda, un hombre de 37 años, fue notificado formalmente de la formación de la causa.

La investigación continúa bajo intervención de la Justicia para determinar cómo fueron confeccionadas y utilizadas las recetas y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder.

El caso quedó así conectado entre Azul y General Alvear: la presunta adulteración fue detectada al momento de intentar obtener el medicamento en una farmacia azuleña y las medidas investigativas posteriores llevaron a los policías hasta una vivienda de la vecina ciudad de General Alvear.