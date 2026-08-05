Ricardo Aníbal Alvarez (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría este martes 4 de agosto de 2026 a los 91 años de edad. Nacido en Olavarría, vivía en el barrio San Carlos y era jubilado de Molinos Río de la Plata.

Participan de su fallecimiento sus hijos, sus hijos políticos, sus nietos, su hermana, sus sobrinos y demás deudos.

Sus restos son velados en la sala de España 2942, Departamento «D», este miércoles 5 de agosto entre las 8:00 y las 10:30. Tras el responso en la Capilla Ardiente, la inhumación se llevará a cabo el mismo miércoles a las 10:30 en el Cementerio Loma de Paz.