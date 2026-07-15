Operativos de seguridad para el festejo del partido de la Selección

La Municipalidad dispondrá un dispositivo de seguridad especial para contener a las personas que concurran al centro de la ciudad tras el partido de la Selección Argentina contra Inglaterra.

El secretario de Seguridad, Elías Quintas, detalló las características de las tareas preventivas y explicó que se fortalecerá la presencia de personal en sectores estratégicos alrededor de la plaza central y el Palacio Municipal.

El funcionario informó que se interrumpirá la circulación de tránsito en la intersección de las calles Rivadavia y Belgrano. Asimismo, se apostarán unidades preventivas en Rivadavia y General Paz, y en la esquina de Moreno y San Martín.

Quintas aclaró que estas medidas se implementan específicamente para evitar el ingreso de motos y vehículos en contramano, con el objetivo de garantizar la seguridad de los peatones que se acerquen al núcleo de los festejos. Finalmente, solicitó la colaboración de los vecinos para que la jornada se desarrolle sin incidentes.