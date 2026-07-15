Comunicado de los periodistas de Olavarría tras la agresión a Julián Vázquez y pronunciamiento de la Liga de Fútbol

El periodista de Radio Olavarría, Julián Vázquez, sufrió una lesión auditiva el pasado domingo mientras realizaba la cobertura del partido entre El Fortín y Racing en el estadio del Parque Carlos Guerrero, en el marco de la clasificación al Torneo Regional Federal Amateur. El hecho ocurrió cuando una bomba de estruendo, arrojada desde la tribuna asignada a la parcialidad de El Fortín, explotó cerca de donde se encontraba trabajando.

Vázquez relató que el artefacto pirotécnico estalló a un costado del campo de juego. Tras la detonación, el periodista experimentó dolor y la pérdida de la audición, por lo que debió retirarse del estadio para recibir atención médica en una clínica. Los estudios médicos posteriores determinaron que sufrió la fisura de las membranas de ambos tímpanos. Actualmente realiza un tratamiento con apósitos y antibióticos, y en un plazo de 15 días se someterá a una audiometría para evaluar la evolución de la lesión.

«Sinceramente me asusté mucho y uno piensa lo peor, porque no escuchaba nada y estaba en shock», manifestó Vázquez al referirse al impacto del suceso.

La Liga de Fútbol se solidarizó tras el hecho

La Liga de Fútbol de Olavarría se pronunció sobre el episodio ocurrido en el Parque Carlos Guerrero en el inicio del encuentro entre El Fortín y Racing.

A través de sus canales oficiales, la institución se solidarizó con Julián Vázquez por lo sucedido y realizó una invitación a la reflexión para evitar que este tipo de hechos se repitan en el marco de los espectáculos deportivos.

Periodistas locales emitieron un comunicado de repudio

A raíz del hecho, más de cincuenta trabajadores de prensa de Olavarría y la región suscribieron un comunicado conjunto para manifestar su rechazo a la agresión ocurrida en el estadio.

En el escrito, los firmantes solicitaron a los organizadores del evento la aplicación del reglamento deportivo sobre los responsables directos e indirectos, y requirieron que se dispongan las medidas de seguridad pertinentes para evitar que los trabajadores, protagonistas y asistentes queden expuestos a estas situaciones en los espectáculos deportivos.

La declaración cuenta con las firmas de: Patricia Vitali, Daniel Lovano, Marcos Billani, Andres Chavarri, Christian Gallego, Tomás Kessler, Paula Bottino, Agustina Pagano, Fabián Casanella, Malena Sarrasqueta, Fernanda Álvarez, Ignacio Cardone, Camila Ale, Anahí Lemma, Alexis Grierson, Braian Tiseira, Karina Gaston, Cristian Di Pino, Cristian Sveruga, Danisa Jaime, Martín Rodríguez, Santiago Garralda, Leandra Bustamante, Tomas Splendore, Jorgelina Perez, Rodrigo Fernández, Sandra Iris Pérez, Angel Pesce, Gabriel Foti, Dardo Cabrera, Fabricio Lucio, Carla Bastien, Sol Pallero, Sergio Di Pino, Jorge Alberto Scotton, Ignacio Cerdera, Damián Dumerauf, Manuela Aragón, Manuela Fernández, Carlos Verucchi, Samuel Riveros, Mauricio Latorre, Gonzalo Cabri, Federico Salomón, Federico Castro, Ezequiel Zabalza, Nicolás Sarachi, Adrián Gelosi, Francisco Silva, Santiago Elizondo y Federico Palacios.