Una mujer fue detenida en el barrio Belén por comercialización de estupefacientes y tenencia ilegal de arma

Una mujer que tenía un pedido de detención activo fue capturada en el transcurso del martes en las inmediaciones del barrio Belén por personal del Grupo Operativo (GO).

La medida judicial fue dispuesta en el marco de una causa caratulada como «Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (Art. 5 Inc. C – Ley 23.737) – Tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil».

La orden de detención fue librada por el Juzgado de Garantías N° 1 de Olavarría, mientras que la investigación penal está a cargo del fiscal Lucas Moyano, al frente de la Unidad Funcional de Instrucción N° 19 de Olavarría, ambos dependientes del Departamento Judicial de Azul.

Fuentes policiales informaron que la mujer detenida fue trasladada y se encuentra alojada en la Estación de Policía Comunal de Tapalqué, a la espera de cupo para ser derivada a una unidad penal de la zona.