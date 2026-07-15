Reclaman la restitución de dos bebés frente al servicio local

Imagenes Mauricio Latorre

Un grupo de personas se concentró este miércoles frente a la sede del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño para reclamar la restitución de dos bebés de un año y siete meses, y de cuatro meses de edad.

La convocatoria, realizada en la vereda de la institución, busca visibilizar la situación de la familia y exigir respuestas tanto al Servicio Local como a la Justicia de Familia.

Carolina, abuela de los niños, explicó los motivos de la movilización en el lugar: «Estamos acá en la sede de servicio local zonal para reclamar al juez y al servicio local, a la parte municipal, que nos devuelvan a nuestros bebés, que son nuestra familia y que nos fueron arrebatados injustamente con denuncias falsas y pruebas falsas que se apoyan en eso».

La mujer detalló el tiempo que llevan sin mantener contacto con los menores y la preocupación actual del entorno familiar: «Lo que queremos es que los restituyan porque hace casi dos meses que no los vemos, que no tenemos contacto, que no sabemos cómo están, quién los cuida, quién los tiene. Los bebés están sufriendo porque no están con su familia».

Finalmente, los manifestantes solicitaron una resolución urgente de la medida que mantiene a los menores alejados de su hogar. «Necesitamos que los restituyan de manera urgente, porque no había ningún motivo para tenerlos ahí. Estamos convocados para que se haga justicia y que nos devuelvan prontamente a nuestros niños. Necesitamos que se haga eco de esto que está pasando y que nos devuelvan a nuestra familia», concluyó la abuela de los niños.