Argentina vs Inglaterra: los equipos confirmados del partido más «caliente» del Mundial

Todo listo para la segunda semifinal del Mundial 2026. El partido que se disputa este miércoles a las 16 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta ya tiene los equipos confirmados. En Argentina ingresa Giuliano Simeone en lugar de Rodrigo de Paul mientras que Inglaterra va con sus habituales titulares.

El equipo de Argentina

Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, y Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Landro Paredes, Enzo Fernández, Alexis MacAllister; Leo Messi y Julián Álvarez. DT Lionel Scaloni

La formación de Inglaterra

Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

El encuentro es transmitido en vivo por DSports, TyC Sports, Telefe y la TV Pública, también se podrá ver vía streaming mediante DGO, Flow, Disney+ Premium y Paramount+.