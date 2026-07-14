Invertirán más de $180 millones para ampliar baños y refaccionar la EP N° 1

La Municipalidad de Olavarría oficializó el llamado a la Licitación Pública N° 20/2026 para ejecutar una obra de infraestructura escolar en el edificio de la Escuela de Educación Primaria N° 1, ubicada en calle Sargento Cabral N° 2543.

El proyecto contempla la ampliación de los baños y refacciones integrales del establecimiento, con un presupuesto oficial de $180.000.000.

Según se detalló en el pliego, la intervención busca mejorar las condiciones edilicias de la institución mediante trabajos que abarcarán distintos sectores del inmueble, con un plazo de ejecución establecido en 250 días corridos desde el inicio de las tareas. La contratación se realizará bajo el sistema de Ajuste Alzado.

Las empresas interesadas podrán adquirir el pliego de bases y condiciones hasta el 4 de agosto de 2026 a las 13 horas, con un valor de $425.403. En tanto, la apertura de sobres con las ofertas económicas está prevista para el 6 de agosto de 2026 a las 10 horas, en el Palacio San Martín.

Las propuestas deberán ser presentadas en la Dirección de Licitaciones hasta el momento previo al inicio del acto de apertura. No se admitirán ofertas una vez comenzada la apertura de sobres.

Una obra con intervención integral del edificio

El pliego establece que los trabajos deberán desarrollarse mientras continúe el normal funcionamiento de las clases. Para garantizar la seguridad de estudiantes y docentes, la empresa adjudicataria deberá instalar un vallado provisorio de madera MDF de dos metros de altura que permita separar completamente el sector intervenido del área utilizada por la comunidad educativa.

Uno de los principales ejes de la obra será la renovación de la instalación sanitaria de la planta baja, que será ejecutada completamente a nuevo, sin reutilizar las cañerías existentes.

Dentro de las tareas previstas se encuentra la ampliación y refacción integral del baño de niñas y del baño de niños, con colocación de nuevos pisos, revestimientos, sanitarios y mesadas. Además, se construirán dos nuevos sanitarios: uno adaptado para personas con discapacidad y otro destinado al personal docente.

El proyecto también contempla la construcción de un baño para el personal auxiliar y una sala de portería ubicada junto al sector de cocina.

Mejoras en patios, oficinas y espacios de uso institucional

En el patio de la escuela se realizará el traslado del tanque cisterna, que será reemplazado por un nuevo depósito de PVC tricapa instalado sobre una base de hormigón armado. También se retirarán los bebederos actualmente en desuso y se colocará un nuevo equipamiento con dos boquillas y llenador de botellas.

Las oficinas administrativas 1, 2 y 3 serán parte de la intervención, con reparación de revoques dañados, mejoras en carpinterías, colocación de revestimientos y cielorrasos de placas de yeso, además de la renovación de la red de servicios.

Por otra parte, en la planta alta se reformará el sector correspondiente a la antigua vivienda para transformarlo en una cocina y una sala de estar independientes, mediante la colocación de tabiques de yeso.

Ese espacio contará con revestimientos cerámicos, mesadas de granito, instalación eléctrica nueva y equipamiento que incluirá cocina, heladera, termotanque y calefactor.

Finalmente, la obra prevé mejoras en la biblioteca, con trabajos de revoques y cielorrasos, además del reemplazo de una abertura deteriorada ubicada en un aula.

Visita obligatoria y apertura de ofertas

Como parte del proceso licitatorio, se estableció una visita de obra obligatoria para los oferentes, que deberá realizarse siete días corridos antes de la apertura de sobres, a las 10 horas, en el edificio escolar.

La Municipalidad indicó que la Licitación Pública N° 20/2026 corresponde a la obra denominada “EEP N° 1 – Ampliación baños y refacciones en el edificio”, una intervención destinada a renovar sectores fundamentales de la histórica institución educativa.

Datos de la licitación