España eliminó al subcampeón del mundo y jugará la final del Mundial 2026

España dio un nuevo golpe de autoridad en el Mundial 2026 y se metió en la final de la Copa del Mundo tras derrotar 2-0 a Francia, el último subcampeón mundial, en una de las semifinales disputadas en el Dallas Stadium.

Mikel Oyarzabal patea el penal que puso a España en ventaja. Foto: Agencia NA (Xinhua).

El equipo dirigido por Luis de la Fuente impuso condiciones en los momentos clave y consiguió una victoria que lo devuelve a una definición mundialista por segunda vez en su historia. Ahora espera por el ganador del duelo entre Argentina e Inglaterra, que se enfrentarán este miércoles desde las 16 (hora argentina).

La apertura del marcador llegó a los 21 minutos del primer tiempo. Lamine Yamal recibió una falta dentro del área tras una infracción de Lucas Digne y Mikel Oyarzabal se hizo cargo del penal. El delantero español ejecutó con precisión y puso el 1-0.

Francia intentó reaccionar después del golpe y tuvo algunos avances liderados por Bradley Barcola y Kylian Mbappé, pero se encontró con una defensa española firme y con un Unai Simón decisivo en las pocas ocasiones claras.

En el complemento, España volvió a golpear en el momento justo. A los 57 minutos, Pedro Porro inició la jugada con un pase cruzado hacia Dani Olmo, quien recibió dentro del área y definió con potencia ante Mike Maignan para establecer el 2-0 definitivo.

Los franceses buscaron descontar con más empuje que claridad. Mbappé tuvo algunas aproximaciones, pero España controló los tiempos del partido y hasta pudo ampliar la diferencia en los minutos finales.

Con esta victoria, España jugará su segunda final de un Mundial, después del título conseguido en Sudáfrica 2010. La Roja buscará ahora repetir aquella consagración ante Argentina o Inglaterra.

Francia, campeón en Rusia 2018 y finalista en Qatar 2022, quedó eliminada luego de una campaña que la había colocado nuevamente entre las grandes candidatas al título.