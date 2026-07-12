Se viene la sexta semifinal de Argentina en Mundiales: hasta ahora las ganó todas

En los 96 años de historia de los mundiales, Argentina llegó a seis semifinales antes de la del miércoles 15 ante Inglaterra, en Atlanta. Hasta ahora Argentina jamás perdió una semifinal. Hay que recordar que en 1978 no hubo semifinales porque se clasificaban los dos ganadores de la fase de grupos, en este caso, Argentina y Holanda.

Las cinco semifinales de Argentina

Uruguay 1930: Argentina 6 Estados Unidos 1: con goles de Luis Monti, Alejandro Scopelli, Guillermo Stábile (2), y Carlos Peucelle (2).

con goles de Luis Monti, Alejandro Scopelli, Guillermo Stábile (2), y Carlos Peucelle (2). México 1986: Argentina 2 Bélgica 0: con dos golazos de Diego Maradona.

con dos golazos de Diego Maradona. Italia 1990: Argentina 1 (4) Italia 1 (3): otro partido inolvidable. Con gol de Claudio Caniggia en el partido, cuatro penales convertidos en la definición (José Serrizuela, Jorge Burruchaga, Julio Olarticoechea y Maradona) y dos atajados por Sergio Goycochea.

otro partido inolvidable. Con gol de Claudio Caniggia en el partido, cuatro penales convertidos en la definición (José Serrizuela, Jorge Burruchaga, Julio Olarticoechea y Maradona) y dos atajados por Sergio Goycochea. Brasil 2014: Argentina 0 (4) Países Bajos 0 (2): otra semifinal decidida en los penales, Lionel Messi, Ezequiel Garay, Sergio Agüero y Maxi Rodríguez convirtieron para la selección nacional. En tanto que Sergio “Chiquito” Romero se “convirtió en héroe” al atajar dos penales.

otra semifinal decidida en los penales, Lionel Messi, Ezequiel Garay, Sergio Agüero y Maxi Rodríguez convirtieron para la selección nacional. En tanto que Sergio “Chiquito” Romero se “convirtió en héroe” al atajar dos penales. Qatar 2022: Argentina 3 Croacia 0: contundente triunfo con dos goles de Julián Álvarez y uno de Messi.

Cómo le fue a Inglaterra en semifinales

Disputó tres semifinales y sólo ganó en 1966, de local, año que fue campeón por única vez.