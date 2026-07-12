Argentina vs Inglaterra: así está el historial en Mundiales del clásico más «caliente»
Hasta la próxima semifinal del Mundial 2026, Argentina e Inglaterra se enfrentaron cinco veces en el máximo torneo del fútbol. Será el primero para Leo Messi.
El miércoles 15, en el Atlanta Stadium de Georgia, jugarán por sexta vez las selecciones de Argentina e Inglaterra. El segundo y el cuarto del ranking FIFA buscarán un lugar en la final del domingo 19 -a las 16, hora argentina, y 14, de Atlanta-, en una tarde que ya se sabe hará mucho calor.
Los 5 clásicos entre Argentina e Inglaterra
- 1. Chile 1962 (Fase de Grupos): Inglaterra 3 – 1 Argentina: Los ingleses se impusieron con comodidad en la ciudad de Rancagua. El gol argentino lo hizo José Sanfilippo. Brasil fue el campeón.
- 2. Inglaterra 1966 (Cuartos de Final): Inglaterra 1 – 0 Argentina: Un partido bisagra que desató la rivalidad. El capitán argentino, Antonio Rattín, fue expulsado injustamente por el árbitro alemán (quien adujo «mirada de odio» porque no hablaban el mismo idioma). Tras el partido, el DT inglés, Alf Ramsey, llamó «animales» a los jugadores argentinos. Los locales lograron el único título de su historia.
- 3. México 1986 (Cuartos de Final): Argentina 2 – 1 Inglaterra: El partido del gol más espectacular de los Mundiales. Y con una figura excluyente: Diego Maradona. Convirtió los dos goles, el primero, la célebre “Mano de Dios» y el «Gol del Siglo», dejando en el camino a medio equipo inglés desde el propio campo argentino. El estadio Azteca de la ciudad de México todavía late de la emoción.
- 4. Francia 1998 (Octavos de Final): Argentina 2 (4) – 2 (3) Inglaterra: En Saint Etienne, un partidazo que tuvo de todo: el golazo de un joven Michael Owen, la expulsión de David Beckham por una patada desde el suelo a Diego Simeone, y un gol de pizarrón de Javier Zanetti tras un tiro libre. Argentina se clasificó a cuartos en una definición por penales heroica, con el arquero Carlos Roa como gran figura, quien atajó el último a David Batty. Los penales de la selección de Passarella los convirtieron Sergio Berti, Juan Sebastián Verón, Marcelo Gallardo y Roberto Ayala, mientras que David Seaman se lo atajó a Hernán Crespo.
- 5. Corea-Japón 2002 (Fase de Grupos): Inglaterra 1 – 0 Argentina: La revancha británica. En un partido muy cerrado en Sapporo, David Beckham tuvo su redención personal al convertir de penal el único gol del partido. El equipo argentino, dirigido por Marcelo Bielsa, quedó eliminado en primera ronda, la única vez en los últimos 64 años.