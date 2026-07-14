Olavarría fue sede de un exitoso Clasificatorio de Menores de Pádel

Durante el fin de semana, jóvenes jugadores de distintos puntos de la región participaron del certamen clasificatorio. Hubo actividad en cinco categorías y se conocieron los campeones de cada una de ellas.

Con una destacada participación de jugadores provenientes de diferentes localidades de la región, Olavarría fue escenario de un exitoso Clasificatorio de Menores de Pádel, un certamen que combinó competencia, aprendizaje y desarrollo para las futuras promesas de la disciplina.

La organización destacó el acompañamiento de las familias, entrenadores y clubes, quienes fueron parte de un fin de semana que tuvo un gran marco de público y un alto nivel deportivo.

En la categoría Escuela D1, Benicio Sánchez Islas y Benjamín Herrera Orona se consagraron campeones luego de vencer en la final a Valentín Sánchez y Alejo Fernández por 6/3 y 6/4. En semifinales habían superado a Joaquín Ucci y Benicio Olano, mientras que Sánchez y Fernández eliminaron a Ciro Carro y Antonio Da Silva.

En Escuela D2, el título quedó para Juan Martín Llompart y Genaro Berdun, quienes derrotaron en la final a Mateo Buzadas y Agustín Moro por un contundente 6/0 y 6/1. En semifinales dejaron en el camino a Benjamín Martinefsky y Valentino Musumeci.

Por la categoría Única Sub-10, Mateo Mañero y Simón Bruni se coronaron campeones tras vencer en la definición a Enzo Trujillo y Lucio Harttmann por 6/3 y 6/3.

En Sub-12 Séptima, Joaquín Molina y Mateo Hernández obtuvieron el campeonato al imponerse en la final por 6/1 y 6/2 frente a Joaquín Bianchini y Milo Leal.

Finalmente, en la categoría Sub-14/16 Séptima, Victoria Buey y Lorenzo Villares se quedaron con el primer puesto luego de superar en la final a Amadeo Albanese Díaz y Stefano Borelli por 6/1 y 6/2.

De esta manera, el Clasificatorio de Menores cerró un fin de semana a puro pádel, consolidándose como una importante instancia de competencia y crecimiento para los jóvenes deportistas de la región.