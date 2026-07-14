La UTA suspenderá el servicio de colectivos en Olavarría por el partido de Argentina

La delegación local de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) informó que este miércoles se suspenderá temporalmente el servicio de transporte urbano de pasajeros en Olavarría.

La interrupción comenzará a las 15:00, debido al partido que la selección de Argentina disputará por las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA.

Desde la organización gremial comunicaron que la suspensión del servicio fue acordada con la empresa concesionaria y cuenta con la autorización de la Municipalidad de Olavarría. Las unidades volverán a circular una vez finalizado el encuentro.