Ordenanza no, ploteo sí: la Guardia Urbana ya tiene sus móviles en Olavarría

Aunque el proyecto para crear la Guardia Urbana Municipal sigue en tratamiento en el Concejo Deliberante, durante el último fin de semana ya pudieron verse en el centro de la ciudad camionetas ploteadas con esa identificación. Los vehículos participaron de los operativos por los festejos tras el triunfo de la Selección Argentina ante Suiza y fueron fotografiados por la propia Municipalidad.

Con información de Desayuno con Noticias – Foto: Prensa Municipalidad de Olavarría

Mientras el Concejo Deliberante aún analiza el proyecto de ordenanza para crear la Guardia Urbana Municipal, el Departamento Ejecutivo ya comenzó a exhibir la imagen institucional del futuro cuerpo de prevención.

El último fin de semana, durante el operativo especial organizado por los festejos tras la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026, camionetas municipales ploteadas con la inscripción «Guardia Urbana» recorrieron el centro de Olavarría realizando tareas preventivas.

No se trató de imágenes aisladas. La propia Municipalidad difundió una gacetilla sobre el operativo y acompañó la información con fotografías en las que se observan claramente los vehículos identificados con la nueva denominación, confiados en que la fuerza será legitimada en el Concejo Deliberante y en poco tiempo comenzará a funcionar de manera oficial.

El dato resulta llamativo porque la Guardia Urbana todavía no fue creada por ordenanza. El proyecto enviado por el Departamento Ejecutivo continúa bajo análisis en el Concejo Deliberante y aún no fue aprobado por el cuerpo legislativo.

Recién este lunes, el secretario de Seguridad, Elías Quintas, presentó la iniciativa ante la Comisión de Seguridad, donde respondió más de 60 consultas formuladas por los distintos bloques. Allí explicó que el objetivo es dotar de un marco legal a un cuerpo municipal de prevención y profesionalizar funciones que el Municipio ya desarrolla en materia de seguridad ciudadana.

Sin embargo, los hechos muestran que la identidad visual del futuro cuerpo ya está instalada en la calle. Antes de que el Concejo defina si aprueba o no la ordenanza, la Guardia Urbana ya cuenta con móviles identificados y fue presentada públicamente durante un operativo oficial organizado por el Municipio.

Mientras la creación formal del organismo todavía depende de una votación del Concejo Deliberante, donde el oficialismo tiene mayoría, su nombre y su imagen institucional ya comenzaron a formar parte del paisaje urbano de Olavarría.