Ordenaron la detención de Facundo Moyano por lesiones y privación ilegítima de la libertad

El fiscal Julián Pistone, a cargo de la UFLA NORTE, dispuso la detención de Facundo Moyano imputado por los delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad contra la influencer Candela Arizaga, de 23 años.

El dirigente sindical quedará alojado en principio en la comisaría 13A a la espera de las medidas procesales que determine la Fiscalía. Su representación legal estará a cargo de los abogados Miguel Molina y Alfredo Gascón.

El hecho se produjo durante la madrugada en el barrio porteño de Belgrano. Tras una alerta, personal médico acudió al lugar y trasladó a la joven al Hospital Pirovano. Sobre la asistencia brindada, el titular del SAME, Alberto Crescenti, detalló: “Le comunicó al equipo que había estado un par de días consumiendo sustancias”. A su vez, remarcó que la paciente “estaba excitada” al momento de la intervención y agregó que “dinámica y hemodinámicamente está bien”.

Por su parte, el encargado del edificio y testigo del operativo policial, identificado como Camilo, brindó precisiones sobre lo ocurrido en el lugar: “No observé una situación de violencia, interpreto que era una escena de una persona ayudando a otra”. Respecto al estado de la joven, señaló: “Ella estaba descalza y semidesnuda. Empezó a caminar y le dije a Facundo que la vaya a buscar porque era peligroso. Él estaba sosteniendo a la perra de Candela”.

El testigo añadió que le “costaba ubicarse en tiempo y espacio”, mientras que sobre el ex legislador afirmó: “A él lo vi bien, la quería ayudar”. Asimismo, indicó que al consultar a Moyano sobre lo sucedido en el departamento, este le respondió que la joven “había tenido un brote”.

Fuentes del caso indicaron que la mujer habría negado un hecho de violencia en su declaración.