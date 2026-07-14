Búsqueda Laboral: Cajera Media jornada
📢 ¡BÚSQUEDA LABORAL ACTIVA!
En Supermercado Don Ignacio estamos sumando gente a nuestro equipo de trabajo. Nos encontramos en la búsqueda de Cajera para cubrir un puesto de media jornada.
Requisitos:
- 🔹 Experiencia previa comprobable en manejo de caja de supermercado.
- 🔹 Referencias laborales actuales y verificables.
- 🔹 Conocimientos en sistemas de cobro y manejo de efectivo.
📩 ¿Cómo postularse? Envianos tu CV actualizado con foto a nuestro correo electrónico:
(Por favor, indicar en el asunto del mail el puesto al que te postulás, CAJERA)
📌 ¡Ayudanos a difundir compartiendo esta publicación en tus historias o etiquetando a esa persona que sabés que le puede interesar!
#BusquedaLaboral #Olavarria #EmpleoOlavarria #Trabajo #Cajera #SupermercadoDonIgnacio