Búsqueda Laboral: Cajera Media jornada

📢 ¡BÚSQUEDA LABORAL ACTIVA!

En Supermercado Don Ignacio estamos sumando gente a nuestro equipo de trabajo. Nos encontramos en la búsqueda de Cajera para cubrir un puesto de media jornada.

Requisitos:

🔹 Experiencia previa comprobable en manejo de caja de supermercado.

🔹 Referencias laborales actuales y verificables.

🔹 Conocimientos en sistemas de cobro y manejo de efectivo.

📩 ¿Cómo postularse? Envianos tu CV actualizado con foto a nuestro correo electrónico:

👉 [email protected]

(Por favor, indicar en el asunto del mail el puesto al que te postulás, CAJERA)

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