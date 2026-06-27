BÚSQUEDA LABORAL: OFICIAL CIVIL ESPECIALIZADO

Ubicación: Olavarría

Consultora: IM CONSEIL – Servicios Eventuales

Áreas de especialización requeridas:

Construcción en seco

Plomería

Supervisión y coordinación de obras

Operación de maquinaria y equipos

Responsabilidades

Buscamos perfiles con experiencia en alguna de las siguientes especialidades:

Construcción en seco y terminaciones.

y terminaciones. Plomería y mantenimiento de instalaciones.

y mantenimiento de instalaciones. Operación de maquinaria y equipos: retroexcavadora, minipala, hidrogrúa, camión con pluma, elevador telescópico y equipos viales.

retroexcavadora, minipala, hidrogrúa, camión con pluma, elevador telescópico y equipos viales. Supervisión y coordinación de obras.

Requisitos

Experiencia comprobable en alguna de las especialidades mencionadas.

Disciplina y responsabilidad.

Prolijidad y atención al detalle.

Orientación a la seguridad.

Capacidad de aprendizaje.

Valoramos

Compromiso y responsabilidad.

Predisposición para el trabajo en equipo.

Buena actitud y ganas de crecer.

Contacto / Envío de CV

Los interesados deben enviar su CV con referencias a la siguiente dirección de correo electrónico:

📧 [email protected]