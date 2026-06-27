BÚSQUEDA LABORAL: OFICIAL CIVIL ESPECIALIZADO

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Ubicación: Olavarría

Consultora: IM CONSEIL – Servicios Eventuales

Áreas de especialización requeridas:
  • Construcción en seco
  • Plomería
  • Supervisión y coordinación de obras
  • Operación de maquinaria y equipos
Responsabilidades

Buscamos perfiles con experiencia en alguna de las siguientes especialidades:

  • Construcción en seco y terminaciones.
  • Plomería y mantenimiento de instalaciones.
  • Operación de maquinaria y equipos: retroexcavadora, minipala, hidrogrúa, camión con pluma, elevador telescópico y equipos viales.
  • Supervisión y coordinación de obras.
Requisitos
  • Experiencia comprobable en alguna de las especialidades mencionadas.
  • Disciplina y responsabilidad.
  • Prolijidad y atención al detalle.
  • Orientación a la seguridad.
  • Capacidad de aprendizaje.
Valoramos
  • Compromiso y responsabilidad.
  • Predisposición para el trabajo en equipo.
  • Buena actitud y ganas de crecer.
Contacto / Envío de CV

Los interesados deben enviar su CV con referencias a la siguiente dirección de correo electrónico:

📧 [email protected]

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