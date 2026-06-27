BÚSQUEDA LABORAL: OFICIAL CIVIL ESPECIALIZADO
Ubicación: Olavarría
Consultora: IM CONSEIL – Servicios Eventuales
Áreas de especialización requeridas:
- Construcción en seco
- Plomería
- Supervisión y coordinación de obras
- Operación de maquinaria y equipos
Responsabilidades
Buscamos perfiles con experiencia en alguna de las siguientes especialidades:
- Construcción en seco y terminaciones.
- Plomería y mantenimiento de instalaciones.
- Operación de maquinaria y equipos: retroexcavadora, minipala, hidrogrúa, camión con pluma, elevador telescópico y equipos viales.
- Supervisión y coordinación de obras.
Requisitos
- Experiencia comprobable en alguna de las especialidades mencionadas.
- Disciplina y responsabilidad.
- Prolijidad y atención al detalle.
- Orientación a la seguridad.
- Capacidad de aprendizaje.
Valoramos
- Compromiso y responsabilidad.
- Predisposición para el trabajo en equipo.
- Buena actitud y ganas de crecer.
Contacto / Envío de CV
Los interesados deben enviar su CV con referencias a la siguiente dirección de correo electrónico: