Búsqueda laboral: Conexionistas y Oficiales Eléctricos
Importante empresa industrial de la ciudad de Olavarría se encuentra en la búsqueda de:
- CONEXIONISTAS
- OFICIALES ELÉCTRICOS
Requisitos:
- Experiencia comprobable en tareas de montaje eléctrico industrial, conexionado, tendido de cables, interpretación de planos y trabajos en obras industriales.
- Compromiso, responsabilidad y capacidad de trabajo en equipo.
Modalidad de Contratación:
- Tipo de contrato: Por obra determinada.
- Duración estimada de la obra: 2 a 3 meses.
Importante:
- Movilidad propia.
- Disponibilidad horaria.
- Incorporación inmediata.
Cómo postularse:
- Enviar CV a:
[email protected]
- Asunto del correo:
CONEXIONISTA / OF. ELÉCTRICO
- Consultora: IM CONSEIL – Servicios Eventuales