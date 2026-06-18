Búsqueda laboral: Conexionistas y Oficiales Eléctricos

Importante empresa industrial de la ciudad de Olavarría se encuentra en la búsqueda de:

CONEXIONISTAS

OFICIALES ELÉCTRICOS

Requisitos:

Experiencia comprobable en tareas de montaje eléctrico industrial, conexionado, tendido de cables, interpretación de planos y trabajos en obras industriales .

. Compromiso, responsabilidad y capacidad de trabajo en equipo.

Modalidad de Contratación:

Tipo de contrato: Por obra determinada.

Por obra determinada. Duración estimada de la obra: 2 a 3 meses.

Importante:

Movilidad propia.

Disponibilidad horaria.

Incorporación inmediata.

Cómo postularse: