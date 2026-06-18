Búsqueda laboral: Conexionistas y Oficiales Eléctricos

Búsqueda Laboral
Por En Linea Noticias 0

Importante empresa industrial de la ciudad de Olavarría se encuentra en la búsqueda de:

  • CONEXIONISTAS
  • OFICIALES ELÉCTRICOS

Requisitos:

  • Experiencia comprobable en tareas de montaje eléctrico industrial, conexionado, tendido de cables, interpretación de planos y trabajos en obras industriales.
  • Compromiso, responsabilidad y capacidad de trabajo en equipo.

Modalidad de Contratación:

  • Tipo de contrato: Por obra determinada.
  • Duración estimada de la obra: 2 a 3 meses.

Importante:

  • Movilidad propia.
  • Disponibilidad horaria.
  • Incorporación inmediata.

Cómo postularse:

  • Enviar CV a: [email protected]
  • Asunto del correo: CONEXIONISTA / OF. ELÉCTRICO
  • Consultora: IM CONSEIL – Servicios Eventuales
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